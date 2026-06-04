Taka jest Maja Chwalińska. Zaskakujące słowa Polki na Roland Garros

Polska tenisistka odniosła podczas Roland Garros 2026 życiowy sukces. Maja Chwalińska przyjechała do Paryża po to, żeby wywalczyć sobie miejsce w turnieju głównym. Jak pokazała jednak forma Polki, konsekwentnie, mecz po meczu, budowała swoją pewność siebie i pozycję w zmaganiach na paryskiej mączce.

Efekt? Chwalińska znalazła się w drugim tygodniu wielkoszlemowej rywalizacji. A w czwartek (tj. 4 czerwca) stanie do walki o finał turnieju w Paryżu. Rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Sznajder.

Maja Chwalińska na Roland Garros. Zaskakujące słowa polskiej rewelacji

Chwalińska ma 24 lata i na co dzień stacjonuje w Bielsku-Białej. Pochodzi za to z Dąbrowy Górniczej. Analizując wypowiedzi Polki, mowa o skromnej dziewczynie, która właśnie w Paryżu spełnia swoje wielkie marzenia.

Jak przyznała sama zainteresowana, zdaje sobie sprawę z zainteresowania, jakie zaczęła wzbudzać. Przekłada się to m.in. na media społecznościowe. Podejście Chwalińskiej? Wydaje się, że choć może być nieco zaskakujące w dobie współczesnej rzeczywistości, to jest jak najbardziej zdrowe.

– Szczerze mówiąc, powiedziałabym, że nie kręcą mnie media społecznościowe. Tak, czuję, że w tym momencie byłoby to dla mnie za dużo. Więc to jedna z rzeczy, które teraz robię. Publikuję post, a potem zamykam aplikację. Poza tym mam wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy są ze mną od wielu, wielu lat. Mogę im zaufać, powiedzieć o wszystkim, co czuję, być szczera. Uważam, że to kluczowe w takiej sytuacji. Tak, to by było na tyle – w swoim stylu przyznała Chwalińska podczas konferencji prasowej.

Mecz Maja Chwalińska – Diana Sznajder rozpocznie się w czwartkowe popołudnie, ok. 16:30. Wcześniej swój półfinał singla RG 2026 rozegrają Ukrainka Marta Kostiuk (pogromczyni Igi Świątek) z Rosjanką Mirrą Andriejewą (start o g. 15:00).

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

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