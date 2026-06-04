Donald Tusk zachwycony Mają Chwalińską. Premier Polski o... rosyjskich rakietach!

To był świetny tenis w wykonaniu Mai Chwalińskiej, po raz kolejny podczas Roland Garros 2026.

Polska zawodniczka okazała się być prawdziwą rewelacją turnieju w Paryżu. Do wielkoszlemowego wyzwania podchodziła, będąc numerem 114 na świecie. Przechodząc jednak przez trzystopniowe kwalifikacje, a następnie wygrywając sześć kolejnych spotkań, znalazła się w finale wielkoszlemowego klasyka.

A wspomniany świetny tenis, to czwartkowy mecz (tj. 4 czerwca) z Dianą Sznajder. Rosjanką, której poglądy od dłuższego czasu wzbudzają uzasadnione kontrowersje. Ostatecznie jednak to Polka była górą, wygrywając w dwóch setach 7:6 i 6:4.

Donald Tusk o sukcesie Mai Chwalińskiej. Premier Polski o rosyjskich rakietach

Sportowe wydarzenia o dużej randze w swoim stylu potrafi skomentować Donald Tusk, najczęściej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Inaczej nie było w przypadku wygranej Chwalińskej i awansu do finału Roland Garros 2026.

Premier Polski nawiązał do ostatnich sukcesów Polki, dokładnie meczów w ćwierćfinale i półfinale. Dlaczego? Wystarczy wyczytać przekaz między słowami.

„Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!” – napisał Tusk tuż po polskim sukcesie w półfinale RG 2026.

Warto bowiem przypomnieć, że Chwalińska wyeliminowała w ćwierćfinale Rosjankę Annę Kalinską, a w półfinale „poprawiła” kolejną reprezentantką Rosji – choć w przypadku zawodowego tenisa, zawodniczką neutralną.

Co ciekawe, to nie koniec rywalizacji polsko-rosyjskiej w Paryżu. W finale na Chwalińską czeka bowiem trzecia Rosjanka.

Finał singla pań, czyli starcie Mai Chwalińskiej z Mirrą Andriejewą, odbędzie się w najbliższą sobotę (tj. 6 czerwca). Początek o godzinie 15:00.

Warto przypomnieć, że czterokrotnie na paryskiej mączce triumfowała Iga Świątek. Polka zdobywała wielkoszlemowe tytuły na kortach im. Rolanda Garrosa w edycjach: 2020, 2022, 2023 i 2024. W tegorocznej edycji najlepsza polska tenisistka dotarła do IV rundy zmagań, gdzie lepsza okazała się późniejsza półfinalistka – Ukrainka Marta Kostiuk.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

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