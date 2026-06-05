Polska finalistka Roland Garros zdradziła sekret. „Modliłam się”

Przypomnijmy, że Maja Chwalińska w tym roku skończy 25 lat – to dokładnie ten sam rocznik (tj. 2001), co Iga Świątek. Finalistka Roland Garros 2026 jest zresztą przyjaciółką najlepszej polskiej tenisistki ostatnich lat.

Urodzona w Dąbrowie Górniczej, choć obecnie związana głównie z Bielsko-Białą. Chwalińska zaczarowała swoim tenisem w stolicy Francji, a eksperci, kibice, czy dziennikarze – zachwycają się postacią Polki.

Maja Chwalińska o swoich idolach. Piękne słowa o tzw. Wielkiej Trójce

Polska tenisistka do Paryża przyjechała, jako tenisistka numer 114 w rankingu WTA. Najpierw przebiła się przez trzystopniowe kwalifikacje, a następnie pokonała sześć kolejnych przeciwniczek, meldując się w najważniejszym meczu Roland Garros 2026.

Po wygranym półfinale z Dianą Sznajder, Chwalińska odpowiadała na różne pytania w trakcie konferencji prasowej w Paryżu. Opowiedziała m.in. o swoich idolach tenisowych. Ten największy? Roger Federer.

„Byłam fanką Rogera numer jeden. Kiedy zaczęłam grać w tenisa, wszystko kręciło się wokół Rogera. A potem Rafa i potem Novak. Więc teraz jestem taka, jakbym modliła się, żeby Novak po prostu dalej grał, żebym mogła go oglądać. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że dorastałam w tej erze. Czasem wracam do tych starych meczów i patrzę, jak grają, i to wydaje się jak poezja, naprawdę. Dzisiaj to bardziej chodzi o oglądanie moich przyjaciół, tak bym to określiła. Czasem, jeśli jest dobry mecz, mogę go obejrzeć. Na przykład, uwielbiam oglądać Carlosa, to jasne, albo Jannika. Ale wcześniej to zdecydowanie chodziło o Wielką Trójkę” – przyznała z uśmiechem Chwalińska podczas konferencji prasowej.

Kiedy i gdzie oglądać finał z udziałem Polki podczas turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa?

Mecz Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa w sobotę (tj. 6 czerwca), od godziny 15:00. Co ciekawe, mecz będzie pokazywany na otwartej antenie TVN oraz – tak jak miało to miejsce na przestrzeni całego turnieju w Paryżu – na antenach Eurosportu i platformy internetowej HBO Max.

Czytaj też:

Maja Chwalińska rozkochała w sobie całą Polskę. Kiedy finał w Paryżu?Czytaj też:

Donald Tusk zachwycony Mają Chwalińską. Premier Polski o... rosyjskich rakietach!