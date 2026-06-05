Co za wieści ws. Mai Chwalińskiej! Wygląda to bardzo dobrze

Maja Chwalińska w Paryżu napisała wspaniałą historię. Trudno bowiem wyobrazić sobie lepszy scenariusz, a zarazem bardziej nieoczywisty. Tenisistka przyjeżdżająca z numerem 114 w rankingu WTA, mająca przed sobą trzystopniowe kwalifikacje do turnieju głównego Roland Garros 2026.

Aż wreszcie właśnie ona, mająca 24 lata Polka, nie dość, że wygrywa wspomniane kwalifikacje, to jeszcze zaczyna ogrywać kolejne, dużo wyżej notowane rywalki w drabince głównej w Paryżu, ażeby dotrzeć do samego finału. A przecież Chwalińska właśnie tu i teraz... debiutuje w RG, patrząc na turniej główny.

Coś absolutnie niesamowitego. A najpiękniejszy moment może dopiero nastąpić w nadchodzącą sobotę, tj. 6 czerwca, podczas wielkiego finału singla na paryskiej mączce.

Rekordowa oglądalność meczu Mai Chwalińskiej. Polska pokochała tenisistkę!

Piękny sen Chwalińskiej trwa. Zainteresowanie tenisem w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, zwłaszcza w przypadku turnieju w Paryżu, to głównie zasługa Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka odpadła w tegorocznej edycji RG na etapie IV rundy zmagań.

Kibice w Polsce mocno jednak wspierają swoich reprezentantów i reprezentantki. Pokazały to wyniki oglądalności czwartkowego (tj. 4 czerwca) półfinału z udziałem Chwalińskiej i Rosjanki Diany Sznajder. Jak poinformowano w mediach społecznościowych, to była oglądalność na poziomie 1,62 mln widzów.

Co więcej, mowa tylko o oglądalności typowo telewizyjnej, bez wliczania strefy online. Można zatem podejrzewać, że przekroczenie bariery 2 mln oglądających, z pewnością zostało przebite. Co dodatkowo ciekawe, Eurosport 1 w czasie trwania transmisji z meczu Polki w Paryżu, miał aż 18 proc. udziału w rynku. Kolejna stacja? Zaledwie 6 proc. To pokazuje skalę zainteresowania oraz istotę sportu w Polsce, zwłaszcza w momencie wielkich sukcesów – jakże potrzebnych w kraju.

Kiedy i gdzie oglądać finał z udziałem Polki podczas turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa?

Mecz Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa w sobotę (tj. 6 czerwca), od godziny 15:00. Co ciekawe, mecz będzie pokazywany na otwartej antenie TVN oraz – tak jak miało to miejsce na przestrzeni całego turnieju w Paryżu – na antenach Eurosportu i platformy internetowej HBO Max.

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