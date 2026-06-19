Maja Chwalińska na wyciągnięcie ręki! Świetne wieści dla kibiców z Polski

Historia Mai Chwalińskiej z ostatnich tygodni, jest niczym gotowy scenariusz na film. Tenisistka, która przyjechała do stolicy Francji, jako zawodniczka numer 114 w rankingu WTA, przebiła się aż do finału turnieju rangi Wielkiego Szlema. Roland Garros 2026 był wyjątkowo szczęśliwy dla Chwalińskiej. Polka przegrała dopiero w bezpośredniej grze o tytuł, ulegając Rosjance Mirze Andriejewej.

Życie skromnej i uśmiechniętej dziewczyny, wywodzącej się z klubu tenisowego w Bielsku-Białej, zmieniło się na zawsze. Teraz Chwalińska będzie musiała stawić czoła oczekiwaniom, które z turnieju na turniej, z pewnością będą rosnąć. Pierwsze wyzwanie? Londyński klasyk, czyli najbardziej legendarny tenisowy turniej świata – Wimbledon.

Maja Chwalińska wraca do gry! Będzie gratka dla polskich kibiców

Nie tylko w Londynie będzie można zobaczyć Chwalińską w akcji. Finalistka RG 2026 tuż po zmaganiach na trawie Wimbledonu, weźmie udział w turniejach w Rumunii (WTA 250, Jassy, 13-19 lipca) oraz w Niemczech (WTA 250, Hamburg, 20-26 lipca).

Zwłaszcza występ za naszą zachodnią granicą, może być ciekawy z perspektywy polskich kibiców. Niestety, w przypadku krajowego podwórka, próżno szukać turniejowych możliwości do oglądania najlepszych tenisistek w tourze WTA. Z tego też względu oglądanie w akcji wspomnianej Chwalińskiej czy Igi Świątek, to raczej podróż palcem po mapie do najbliższego możliwego, europejskiego miejsca. A turnieje w Niemczech mogą być ciekawym rozwiązaniem, tym bardziej w okresie wakacyjnym.

Zanim jednak zmagania rangi WTA 250, ciekawie zapowiada się występ Chwalińskiej w Wimbledonie. Warto przypomnieć, że Polka w 2022 roku była w II rundzie turnieju głównego w Londynie. Dotychczas jest to jej najlepszy wynik na wimbledońskiej trawie. Teraz, ze względu na tzw. dziką kartę, finalistka RG 2026 ma wejściówkę do głównej części grania – z urzędu. A to przy dobrym losowaniu, może być naprawdę dobrym początkiem do osiągnięcia kolejnego, życiowego wyniku.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Turniej zaplanowano na okres 29 czerwca – 12 lipca. Tydzień wcześniej ruszą kwalifikacje.

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