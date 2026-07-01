Hubert Hurkacz jak za najlepszych lat! Show Polaka w Wimbledonie

Warto przypomnieć, że Hubert Hurkacz to półfinalista Wimbledonu z 2021 roku.

Tenisista z Wrocławia ma jednak słodko-gorzkie wspomnienia związane z londyńskim turniejem. Z jednej strony faktyczny sukces sprzed pięciu(!) lat, z drugiej jednak koszmarna kontuzja, odniesiona właśnie na londyńskiej trawie, która mocno skomplikowała karierę polskiego zawodnika. Miało to miejsce w 2024 roku.

Hubert Hurkacz z sukcesem w Londynie! Powrót po dwóch latach przerwy

Hurkacz do Londynu przyjechał, jako tenisista z miejsca 96 na świecie. Biorąc pod uwagę, że w przeszłości (nie tak znowu dalekiej) Polak był szóstą rakietą rankingu ATP, to zupełnie nowa rzeczywistość. Wrocławianin stracił jednak większość sezonu 2025 na spokojny powrót do zdrowia.

A wygrywając z Sebastianem Ofnerem w Londynie, po raz pierwszy od dwóch lat(!) Polak znalazł się w III rundzie turnieju rangi Wielkiego Szlema.

Jak wyglądał mecz Polaka z Austriakiem? W przypadku Hurkacza widać było spokój i pewność w jego zagraniach. Warto docenić ofensywne nastawienie wrocławianina, który konsekwentnie wykorzystywał kluczowe momenty. Najbardziej wyrównane granie było w pierwszej odsłonie, rozstrzygniętej ostatecznie po tie-breaku. Choć Ofner naciskał, za każdym razem nadziewał się na pewny serwis rywala oraz kilka naprawdę efektownych i efektywnych zagrań Hurkacza.

Dodatkowo polski tenisista nie stracił w dwóch meczach ani jednego seta. A odpowiednie szachowanie siłami, przy rozgrywaniu spotkań w formacie wielkoszlemowym – czyli do trzech wygranych partii – również ma znaczenie.

Warto przypomnieć, że Polak w trakcie trwającego Wimbledonu ograł już rozstawionego z numerem 11 Caspera Ruuda. To sprawia, że dla Hurkacza nieco „otworzyła” się turniejowa drabinka i szansa na jeszcze lepszy rezultat. Kto będzie rywalem wrocławianina w III rundzie? Amerykanin Tommy Paul. Tenisista z USA jest rozstawiony z numerem 21 podczas tegorocznej rywalizacji w Londynie.

Mecz Hubert Hurkacz – Tommy Paul odbędzie się w najbliższy piątek (tj. 3 lipca).

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Turniej zaplanowano na okres 29 czerwca – 12 lipca.

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