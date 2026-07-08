Maja Chwalińska i duży znak zapytania. Niepokojące sygnały

Maja Chwalińska przegrała z Tajką Mananchayaną Sawangkaewą, doznając kontuzji przy... piłce meczowej. Od tego momentu spotkanie nabrało zupełnie innego kierunku, a z wyniku 5:2 w drugim secie zrobiło się... 5:7 na niekorzyść Polki.

Trzecia odsłona była już tylko konsekwencją wcześniejszych, nieszczęśliwych wydarzeń dla Polki.

Co ze zdrowiem Mai Chwalińskiej? Najnowsze wieści są niepokojące!

Na początku lipca informowaliśmy o tym, jak wygląda sytuacja zdrowotna finalistki Roland Garros 2026. Chwalińska miała mieć nie tylko problemy związane ze stawem skokowym, ale też skurcze, które mocno utrudniały odpowiednie poruszanie się po korcie w Londynie. W takich realiach nie było szans na dobry wynik w tegorocznym Wimbledonie.

Kiedy zatem Chwalińska ponownie pojawi się na korcie? Niestety jasnej deklaracji brak. W środę (tj. 8 lipca) za pośrednictwem TVP Sport pojawiła się informacja – od menadżera tenisistki Piotra Szczypki – gdzie jego podopieczna zagra. Choć nie było to jednoznaczne, bo o wycofaniu się Polki z nadchodzącego turnieju WTA 250 w Jassach, można było przeczytać już wcześniej. Rywalizacja na rumuńskich kortach ma rozpocząć się 13 lipca.

Kolejnym wyzwaniem miał być start w Hamburgu. Wyjątkowa gratka dla kibiców z Polski, ze względu na bliską odległość. Początek turnieju w Niemczech planowany jest na 20 lipca. Szczypka przyznał, że start Chwalińskiej nie jest jeszcze pewny.

A co zatem można uznać za pewnik? Mająca 25 lat Polka ma pojawić się już na turniejach, które będą przygotowywać do ostatniego tegorocznego przedstawiciela tzw. Wielkiego Szlema, czyli US Open. Chwalińska ma w planach start m.in. w Toronto. Kanadyjskie zmagania startują 3 sierpnia. Jak zatem widać, okres bez oficjalnego meczu polskiej zawodniczki – nadal się wydłuża.

Pozostaje mieć nadzieję, że to profilaktyczne działania, mające na celu rzeczywiste, dobre przygotowanie do powrotu na sezon grany na twardych kortach. Wspomniane wielkoszlemowe US Open wystartuje 31 sierpnia.

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