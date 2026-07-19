Polka z życiowym sukcesem na korcie. US Open stanęło otworem!

Martyna Kubka to postać, którą szersza grupa kibiców może kojarzyć głównie z występów w barwach reprezentacji Polski, w ramach rozgrywek Billie Jean King Cup. Tenisistka miała taką okazję choćby w 2026 roku, kiedy w parze z Mają Chwalińską, zaprezentowała się w rywalizacji z deblem z Ukrainy.

Ostatecznie tamtego spotkania wygrać się nie udało, ale z pewnością duet Kubka/Chwalińska – mógł spojrzeć na ten twardy bój z wyżej notowaną parą z Ukrainy – z podniesionymi czołami.

Martyna Kubka z życiowym sukcesem! Otwarte drzwi do Wielkiego Szlema

Pochodząca z Zielonej Góry zawodniczka kroczy również drogą singlistki, z pewnością bardziej opłacalną, ale też obłożną większą konkurencją na świecie. Tym cenniejszy jest wynik, który Kubka osiągnęła w ten weekend (tj. 18-19 lipca). Polka zwyciężyła bowiem w turnieju w Hiszpanii, dokładniej w Vitoria-Gasteiz.

Turniej rangi ITF (piętro niżej od WTA) był popisem w wykonaniu polskiej tenisistki. Co istotne, dla Polki to nie jest jednorazowy sukces, bo w sezonie 2026 zawodniczka z rocznika 2001 (ten sam co Iga Świątek czy wspomniana Chwalińska) może się pochwalić bardzo dobrym bilansem 37 zwycięstw i tylko 16 porażek. Widać, że forma Polki idzie w dobrą stronę.

Co jednak najcenniejsze, według rankingu WTA, tradycyjnie aktualizowanego na żywo – Kubka właśnie awansowała do najlepszej 200. na świecie. Czym jest taki awans w praktyce? Otwarciem kolejnych drzwi do osiągania coraz lepszych wyników, a przede wszystkim szansą na pojawianie się na dużo bardziej prestiżowych turniejach. Łącznie z Wielkim Szlemem.

Obecność Polki w najlepszej 200. rankingu WTA sprawia bowiem, że Kubka będzie mogła wziąć udział w kwalifikacjach do US Open. Polska tenisistka awansowała z 213 na 185 miejsce. Spoglądając na niedawną historię z Roland Garros 2026, gdzie kwalifikantka Maja Chwalińska dotarła aż do finału turnieju w Paryżu – na tym przykładzie najlepiej można pokazać, czym może być taka szansa.

Szansa, którą Kubka wypracowała sobie swoją rzetelną pracą i kolejnym, cennymi zwycięstwami.

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