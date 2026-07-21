Rosjanka wygrała Roland Garros. Teraz wreszcie zmieniła obywatelstwo

W kontekście turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu jeszcze niedawno mogliśmy emocjonować się występem Mai Chwalińskiej w grze o tytuł. Absolutna rewelacja wielkoszlemowej rywalizacji przebiła się z kwalifikacji aż do występu w wielkim finale.

Niestety, ostatecznie Polka została pokonana przez Rosjankę. Mającą dopiero 19 lat Mirrę Andriejewą, która, choć nie może oficjalnie reprezentować swojego kraju, jest kojarzona z rosyjskim tenisem.

Podczas Roland Garros 2026 to nie był jednak jedyny sukces po żeńskiej stronie, w kontekście zawodniczek pochodzących z Rosji. Juniorską rywalizację wygrała bowiem Alisa Oktiabreva. Talent, o którym z pewnością jeszcze nie raz przeczytamy.

Alisa Oktiabreva nie zagra dla Rosji. Mistrzyni Roland Garros 2026 podjęła decyzję

Oktiabreva to jeden z wielu przykładów zawodniczek i zawodników, decydujących się na zmianę barw, które reprezentują. Najczęściej wśród powodów można doszukiwać się trwającej wojny w Ukrainie, funkcjonującej od lutego 2022 roku. Ostatnim głośnym przykładem może być Anastazja Potapowa. Rosjanka, która postanowiła kontynuować swoją karierę, jako Austriaczka.

W rozgrywkach ATP, WTA czy ITF – rosyjskie i białoruskie flagi nie mają prawa się pojawić.

A jaka jest historia Oktiabrevej? W przypadku tej młodej tenisistki, mistrzyni RG 2026 w grze juniorskiej, mowa o mocnym przywiązaniu do Czech. Bo właśnie w kraju naszego sąsiada tenisistka spędziła niemal całe swoje życie.

– Urodziła się w Rosji, ale od drugiego roku życia mieszka w Czechach i czuje się Czeską. W Sparcie zaczęła trenować już w wieku czterech lat. Miesiąc temu wygrała juniorskie Roland Garros, a krótko potem zdobyła czeskie obywatelstwo. A dziś 17-letnia Alisa Oktiabreva na turnieju WTA w Pradze rozegrała pierwszy mecz pod czeską flagą – czytamy na portalu X o historii zdolnej tenisistki.

Oktiabreva już teraz uważana jest za jedną z najlepszych juniorek na świecie. Rosjanie stracą zatem swój wielki talent, który może zrobić błyskawiczną karierę w seniorskim wydaniu. Obecnie zawodniczka zajmuje, co prawda, odległe 403. miejsce w rankingu WTA.

Wydaje się jednak, że juniorska mistrzyni RG 2026 będzie otrzymywać swoje szanse do tego, żeby pojawiać się na kolejnych turniejach w tourze WTA. A to jest pierwszy krok do budowania swojej wielkiej, seniorskiej kariery.

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