Koniec sezonu Igi Świątek. Scenariusz, którego nikt nie zakładał

To jednak naturalna kolej rzeczy, kiedy konkurencja również ma swoje ambicje, a Iga Świątek w ostatnich latach regularnie odpierała ataki przeciwniczek. Polka po niedawno zakończonym Wimbledonie i porażce już w III rundzie turnieju, znalazła się poza czołową piątką rankingu WTA. Obecnie (tj. stan na 23 lipca) najlepsza polska tenisistka zajmuje 8 miejsce.

To koniec sezonu Igi Świątek? Zawodniczka wskazała termin

Wiele wskazuje na to, że sezon 2026 będzie dla Świątek nietypowy pod względem jego finiszu. Zazwyczaj Polka mogła bowiem planować szanse na obecność w zamykającym kampanię WTA Finals. To turniej, do którego kwalifikuje się osiem najlepszych zawodniczek, kończącego się sezonu.

Spoglądając na obecne zestawienie tzw. WTA Race, czyli rankingu zestawiającego dokonania danej kampanii, Świątek obecnie zajmuje dopiero 12 miejsce. Polka ma 1954 punkty, a będąca na ósmej pozycji – czyli ostatniej dającej miejsce w WTA Finals – Amerykanka Coco Gauff uzbierała 3484 oczka.

Wygląda zatem na to, że Świątek wyznaczyła sobie sama koniec sezonu 2026. Skoro miejsce w WTA Finals jest bardzo trudne do osiągnięcia, przynajmniej na tu i teraz, najprawdopodobniej Polka po raz ostatni zagra podczas turnieju w Wuhan (WTA 1000).

O zgłoszeniu Świątek do rywalizacji w Chinach poinformował m.in. Polsat Sport. Zmagania w Wuhan odbędą się w dniach 12-18 października. Wówczas najpewniej sezon 2026 w wydaniu Świątek dobiegnie końca.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

Maja Chwalińska kontra Iga Świątek. Szykuje się tenisowe święto Czytaj też:

Rosjanka wygrała Roland Garros. Teraz wreszcie zmieniła obywatelstwo