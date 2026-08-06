Polski finał w Warszawie! To będzie wielkie święto w grze o tytuł

Rywalizacja na kortach Legii Warszawa trwa od kilku dni i trzeba przyznać, że ostatecznie poukładał się bardzo dobrze, na pewno po myśli organizatorów imprezy. Turniej rangi WTA 125 (Challenger) na twardych kortach przyniósł już sporo emocji. Z polskiej perspektywy, te największe są w trakcie rywalizacji w turnieju deblistek.

WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open: Polski finał stał się faktem!

Decydujące rozstrzygnięcia zapadły podczas czwartkowych (tj. 6 sierpnia) półfinałów. Najpierw miejsce w finale zagwarantowała sobie Weronika Falkowska. Polka i grająca z nią Amerykanka Alana Smith, pokonały duet Naima Karamoko/Lara Salden 6:1, 6:2.

Następnie na korcie pojawił się już w pełni polski zestaw, czyli Martyna Kubka i Alicja Rosolska. Zielonogórzanka i warszawianka spędziły na korcie łącznie godzinę i 38 minut, a do zwycięstwa potrzebowały super tie-breaka. Polski debel pokonał jednak ostatecznie parę japońską Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6:4, 5:7, 10:7.

Dodajmy, że w super tie-breaku Polki przegrywały już 2:5, ale ostatecznie zdołały odwrócić losy rywalizacji na swoją korzyść.

– Niektórzy będą tutaj kończyć swoją karierę i długą przygodę na korcie. Dla niektórych to będzie początek przygody. Więc na pewno będzie dużo emocji i czekamy na wasze wsparcie – z uśmiechem przyznała Rosolska, zapraszając wraz z Kubką na piątkowy mecz o deblowy tytuł.

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Rzeczywiście tak się złożyło, że zmagania w Warszawie są symbolicznym pożegnaniem Rosolskiej z zawodową karierą. W kontekście Kubki wręcz przeciwnie – stawia ona coraz pewniejsze kroki na tenisowej scenie. Niedawno pisaliśmy na łamach WPROST o sukcesie w postaci przebicia się Polki do czołowej 200. światowego rankingu WTA. To ważna przepustka w kontekście walki już nie tylko na turniejach niższej kategorii (ITF), ale miejsca np. w kwalifikacjach nawet do wielkoszlemowych zmagań.

Bardzo podobną drogę przeszła zresztą Maja Chwalińska, która w tak niesamowity sposób wykorzystała swój moment podczas tegorocznego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Kiedy dokładnie odbędzie się polski finał w Warszawie? Mecz rozpocznie się już w piątek (tj. 7 sierpnia). Start, według harmonogramu organizatorów, nie przed godziną 16:00.

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