Iga Świątek w grze o dużą stawkę. Gwiazda z Ukrainy zatrzyma Polkę?

Iga Świątek tylko raz w sezonie 2026 – nie licząc występu w Toronto – dotarła do turniejowego półfinału. Miało to miejsce w Rzymie, gdzie podczas imprezy rangi WTA 1000 Polka musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. Ukrainka rozgrywa bardzo solidny sezon, choć nie ma co ukrywać, tamto spotkanie miało bardzo wyrównany przebieg. W Rzymie Switolina wygrała w trzech setach 6:4, 2:6, 6:2.

W tym sezonie obie tenisistki o stawkę zagrały również podczas zmagań w Indian Wells (WTA 1000). I tu ponownie górą była Switolina, tym razem na etapie ćwierćfinału imprezy. Ukrainka zwyciężyła ponownie po trzysetowym boju 6:2, 4:6, 6:4.

Można się zatem spodziewać twardego boju pomiędzy tenisistką numer 8 i 9 w rankingu WTA. Oczko wyżej jest Świątek, ale wcale nie sprawia to, że o Polce można pisać w kategorii murowanej faworytki do sukcesu. W drugim półfinale imprezy w Kanadzie zmierzą się za to Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Coco Gauff.

WTA 1000 Toronto: Gdzie i kiedy oglądać mecz Iga Świątek – Elina Switolina?

Pierwsze w kontekście turniejowych półfinałów na kort wyjdą Świątek i Switolina. Początek spotkania w Toronto o godzinie 1:00, w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. Polka wydaje się być gotowa na tak duże wyzwanie, jak rywalizacja ze Switoliną. Paradoksalnie, Świątek wzmocniło mocno zwycięstwo nad... inną reprezentantką Ukrainy Martą Kostiuk, na etapie IV rundy.

Czy Polka zrewanżuje się za dwie porażki w obecnym sezonie? Z pewnością doświadczony trener tenisowy Rick Macci widzi w polskiej tenisistce przebudzenie, które może dać świetne wyniki nie tylko w Toronto, ale nawet podczas zbliżającego się wielkimi krokami US Open w Nowym Jorku.

– W tym miesiącu Polka narobi sporo hałasu, bo widzę ekstremalną pewność siebie i niewzruszoną grację – przyznał Macci na koniec swojego wpisu dotyczącego formy Świątek.

Cytowany szkoleniowiec, to legenda tenisowa. Człowiek, który trenował w przeszłości pięć postaci, które były na czele światowego rankingu. O kim mowa? Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams i Venus Williams.

Czyli wie, o czym pisze, wygłaszając tak jednoznaczne sądy.

Gdzie oglądać mecz Świątek – Switolina? Mecze touru WTA w Polsce są dostępne za pośrednictwem kanałów Canal+ Sport oraz internetowo – poprzez platformy Player i HBO Max.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

Iga Świątek brutalnie odebrała to Rosjance. Czy to był ten moment Polki? Czytaj też:

Polka wróciła po udarze i nie kryła wzruszenia. To koniec pięknej kariery