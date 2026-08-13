Iga Świątek z pięknym wyznaniem. Kiedy i gdzie oglądać finał z Polką?

Kto spał, niech żałuje! Tak można opisać poziom emocji, jaki osiągnęła półfinałowa batalia pomiędzy Igą Świątek i Eliną Switoliną. Polka ostatecznie okazała się lepsza od Ukrainki, ale sam mecz rozstrzygnął się na dystansie trzech setów. A polska tenisistka potrafiła wyjść ze sporych tarapatów, przegrywając drugą odsłonę 1:6 i w trzeciej dając się przełamać Ukraince na 2:3.

WTA 1000 Toronto: Finał dla Igi Świątek. Kiedy mecz z Jeleną Rybakiną?

Jeszcze na długo przed rozpoczęciem starcia ze Switoliną przypominaliśmy na łamach WPROST, że Polka nie miała najlepszych wspomnień – tych ostatnich – z grania przeciwko tenisistce z Ukrainy. Świątek swój jedyny półfinał (przed występem w Toronto) osiągnęła w Rzymie, właśnie tam przegrywając na turnieju WTA 1000 z ukraińską tenisistką.

Switolina naciskała zresztą Polkę również w Kanadzie. Różnica polegała jednak na tym, że Świątek potrafiła odpowiedzieć. A to, co w pewnym momencie przestało wychodzić, nie stało się dla Polki problemem nie do rozwiązania. Wręcz przeciwnie. Od wspomnianego przełamania i stanu 2:3 Świątek wygrała kolejne cztery gemy, zamykając seta i mecz wynikiem 6:3, 1:6, 6:3.

Po bardzo cennym zwycięstwie i wejściu do pierwszego finału w sezonie 2026(!), Polka zdobyła się na szczere wyznanie. Przyznając, jak trudne miesiące są za nią. Najważniejsze jednak, że nie przestała wierzyć w sukces i słuszność wykonywanej pracy.

– To nie był łatwy sezon, prawdopodobnie najtrudniejszy w moim życiu... Ten tydzień był dla mnie jednak naprawdę pozytywny i inspirujący. To w pewnym sensie pokazuje, że trzeba dalej iść, bez względu na wszystko – oceniła Polka.

Świątek w meczu o tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Bilans meczów z Kazaszką? 12 spotkań i bardzo równe 6:6. Choć fakt faktem, Polka ma rachunki do wyrównania z Rybakiną. Ostatnie dwa mecze to wygrane wiceliderki rankingu WTA, która jest już tuż za plecami Aryny Sabalenki. Wydaje się, że Kazaszka za chwil kilka wyprzedzi Białorusinkę i wskoczy na fotel liderki.

Kiedy i gdzie oglądać finał? Mecz Iga Świątek – Jelena Rybakina już tej nocy, tzn. z czwartku na piątek, nie przed północą. Należy zatem zakładać, że spotkanie może rozpocząć się o 0:00, ale... równie dobrze, trzeba kalkulować jakieś niewielkie przesunięcie. Przed półfinałem ze Switoliną problemem była pogoda, opady deszczu opóźniły początek starcia o ponad godzinę.

Mecze touru WTA są pokazywane na antenach Canal+ Sport oraz za pośrednictwem platform Player i HBO Max.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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