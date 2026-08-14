Iga Świątek otworzyła się po finale. Te słowa pokazały wielkie serce Polki

I co najistotniejsze w tej historii z Toronto, Polka zwróciła się do innych. Ludzi, którzy być może są właśnie na etapie, na którym niekoniecznie wszystko układa się tak, jak układać się powinno. A jednak przykład sukcesu najlepszej polskiej tenisistki w Kanadzie, jednoznacznie pokazał – że warto uwierzyć w trwający proces. Bo efekty, prędzej czy później, rzeczywiście się pojawią.

Szczególne słowa Igi Świątek po wygranej w Toronto. Piękny wpis Polki

O przekazie Świątek jeszcze podczas ceremonii pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

Polka już na korcie w Toronto przekazała kilka ważnych zdań, związanych z sukcesem osiągniętym w Kanadzie. Nie ma co ukrywać, niespodziewanym, biorąc pod uwagę, jak trudny był sezon 2026 dla Świątek.

Do tego Polka zamieściła w mediach społecznościowych poruszający wpis. Raz jeszcze podkreślając, jak istotny to moment dla mającej dopiero 25 lat tenisistki.

„Dla mnie zwycięstwo w WTA 1000 Toronto to więcej niż tylko kolejny wynik w turnieju.

Dziś chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną, negatywnością i hejtem – czy to w sporcie, czy w innym obszarze życia. Wiem, jak przytłaczające potrafi to być. Pamiętajcie, to nie czyjeś opinie Was definiują.

Do wszystkich, którzy podążają swojej drogą – nie zatrzymujcie się. Tylko Wy wiecie, ile wysiłku i poświęceń za tym stoi.

I zobaczcie, gdzie jestem dzisiaj wieczorem...

Ja skupiam się na własnym rozwoju. Po swojemu.

Mam ogromną nadzieję, że będziemy traktować siebie nawzajem z większym szacunkiem i życzliwością. A wszystkim moim kibicom, którzy wspierają mnie na każdym kroku – ogromnie dziękuję” – napisała na Instagramie tenisistka.

instagram

Kolejnym wyzwaniem dla Polki będzie turniej – ponownie rangi WTA 1000 – w Cincinnati. Polska tenisistka zwyciężyła w nim przed rokiem, co z pewnością dobrze wróży w kontekście jej dalszych sukcesów.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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