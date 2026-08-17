Maja Chwalińska błyskawicznie zeszła z kortu. Co będzie dalej?

Powód? W amerykańskim Cincinnati, gdzie rozgrywany jest turniej WTA 1000 – zaczęło mocno padać. A to równoznaczne z brakiem możliwości rozgrywania meczów kobiet na twardej nawierzchni.

Magdalena Fręch rywalizuje z Kazaszką Jeleną Rybakiną (4:5 w I secie), natomiast Maja Chwalińska zmierzy się z Dianą Sznajder.

W tym drugim przypadku będzie to rewanż za półfinał wielkoszlemowego Roland Garros 2026.

WTA 1000 Cincinnati: Zmienna pogoda w USA. Kiedy zagrają Polki?

Warto dodać, że deszczowe chmury wisiały już nad arenami zmagań w trakcie meczu Igi Świątek. Polka zdołała jednak zagrać swoje spotkanie od A do Z, eliminując z turnieju Marię Sakkari. Najlepsza polska tenisistka wygrała w trzech setach.

Świątek bardzo dobrze czuje się na kortach w Cincinnati. Polka zwyciężyła w turnieju bezpośrednio poprzedzającym wielkoszlemowy US Open w ubiegłym sezonie. Za tą sprawą Świątek będzie w obecnej kampanii bronić aż 1000 punktów w rankingu WTA.

W zupełnie innym położeniu jest wspomniana wcześniej Chwalińska. Dzięki wejściu do finału Wielkiego Szlema w Paryżu, Polka otworzyła sobie drzwi do wielu ważnych turniejów. Co więcej, jeszcze kilkanaście dni temu Chwalińska... debiutowała w drabince głównej zmagań rangi WTA 1000.

W Toronto nie udało się zwyciężyć, ale już w Cincinnati finalistka Roland Garros 2026 ma za sobą pierwsze zwycięstwo.

Przypadek Fręch też jest dosyć ciekawy. Polka w sezonie 2026 nie potrafiła osiągnąć większego sukcesu w turniejach rangi WTA 1000. Z tego też powodu wynik, który tenisistka pochodząca z Łodzi ma już na swoim koncie w Cincinnati – jest najlepszym tegorocznym – właśnie na tym poziomie zmagań. Co więcej, Fręch w swoim pierwszym meczu wyrzuciła z turnieju Jelenę Ostapenko. Łotyszkę, która jest koszmarem... Igi Świątek, właściwie od początku kariery.

Jak zatem widać, jest sporo ciekawych wątków, które są powiązane z turniejem w USA. Byle tylko pogoda sprzyjała do rozegrania turnieju na przestrzeni całej turniejowej drabinki.

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