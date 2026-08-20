Gigantyczna stawka meczu Igi Świątek! Kibice z Polski nie będą zadowoleni
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Tenis

Gigantyczna stawka meczu Igi Świątek! Kibice z Polski nie będą zadowoleni

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Iga Świątek
Iga Świątek Źródło: Newspix.pl / Zuma
Iga Świątek kontra Jelena Rybakina. Mecz, którego nawet nie trzeba specjalnie reklamować, biorąc pod uwagę uczestniczki tego starcia. Znamy już dokładny termin!

Jeszcze wczoraj (tj. 19 sierpnia) Iga Świątek cieszyła się z kolejnej, dziewiątej z rzędu wygranej. Tym razem Polka okazała się lepsza od Francuzki Diane Parry. Rywalka nie miała zbyt wiele do powiedzenia w starciu IV rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Na odpoczynek nie ma jednak wiele czasu, bo na horyzoncie jest już ćwierćfinał. A w nim absolutnie hitowe starcie – powtórka z niedawnego finału WTA 1000 w Toronto. Kilka dni temu na kanadyjskich kortach, Świątek była lepsza od Jeleny Rybakiny.

Jak będzie w warunkach amerykańskich?

WTA 1000 Cincinnati: Iga Świątek – Jelena Rybakina. Gigantyczna stawka hitu!

Odpowiedź na to pytanie kibice z Polski poznają... głęboką nocą z czwartku na piątek. Właśnie wtedy zaplanowano starcie Polki z Kazaszką. Spotkanie ma się rozpocząć o 19:00 czasu miejscowego, czyli 1:00 spoglądając na polskie zegarki.

Piątkowe (tj. 21 sierpnia) emocje zapowiadają się jednak wyśmienicie.

Oprócz prestiżu turnieju w Cincinnati – obie tenisistki mają swoje do ugrania. Patrząc z perspektywy Świątek, Polka broni 1000 punktów zdobytych w sezonie 2025. Jeśli zatem Polka nie zdoła powtórzyć sukcesu, jakim było turniejowe zwycięstwo, straci sporo oczek i wyląduje co najmniej na dziewiąte miejsce w rankingu WTA.

A może być jeszcze gorzej, bo bezpośrednie sąsiadki rankingowe nadal są w grze, więc istnieje nawet ryzyko wypadnięcia przez Świątek z czołowej dziesiątki światowego zestawienia.

Druga strona medalu to wielka szansa przed Rybakiną, która w przypadku sukcesu, a następnie dołożenia kolejnej wygranej w półfinale, może wskoczyć na pozycję liderki rankingu WTA. Jak zatem widać, będzie to mecz o naprawdę sporej stawce.

Gdzie można oglądać mecz Świątek – Rybakina? Mecz całego touru WTA dostępne są na antenach Canal+ Sport. Internetowo można skorzystać np. z platformy Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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Źródło: WPROST.pl / X / @z_kortu