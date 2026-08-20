Gigantyczna stawka meczu Igi Świątek! Kibice z Polski nie będą zadowoleni

Jeszcze wczoraj (tj. 19 sierpnia) Iga Świątek cieszyła się z kolejnej, dziewiątej z rzędu wygranej. Tym razem Polka okazała się lepsza od Francuzki Diane Parry. Rywalka nie miała zbyt wiele do powiedzenia w starciu IV rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Na odpoczynek nie ma jednak wiele czasu, bo na horyzoncie jest już ćwierćfinał. A w nim absolutnie hitowe starcie – powtórka z niedawnego finału WTA 1000 w Toronto. Kilka dni temu na kanadyjskich kortach, Świątek była lepsza od Jeleny Rybakiny.

Jak będzie w warunkach amerykańskich?

WTA 1000 Cincinnati: Iga Świątek – Jelena Rybakina. Gigantyczna stawka hitu!

Odpowiedź na to pytanie kibice z Polski poznają... głęboką nocą z czwartku na piątek. Właśnie wtedy zaplanowano starcie Polki z Kazaszką. Spotkanie ma się rozpocząć o 19:00 czasu miejscowego, czyli 1:00 spoglądając na polskie zegarki.

Piątkowe (tj. 21 sierpnia) emocje zapowiadają się jednak wyśmienicie.

Oprócz prestiżu turnieju w Cincinnati – obie tenisistki mają swoje do ugrania. Patrząc z perspektywy Świątek, Polka broni 1000 punktów zdobytych w sezonie 2025. Jeśli zatem Polka nie zdoła powtórzyć sukcesu, jakim było turniejowe zwycięstwo, straci sporo oczek i wyląduje co najmniej na dziewiąte miejsce w rankingu WTA.

A może być jeszcze gorzej, bo bezpośrednie sąsiadki rankingowe nadal są w grze, więc istnieje nawet ryzyko wypadnięcia przez Świątek z czołowej dziesiątki światowego zestawienia.

Druga strona medalu to wielka szansa przed Rybakiną, która w przypadku sukcesu, a następnie dołożenia kolejnej wygranej w półfinale, może wskoczyć na pozycję liderki rankingu WTA. Jak zatem widać, będzie to mecz o naprawdę sporej stawce.

Gdzie można oglądać mecz Świątek – Rybakina? Mecz całego touru WTA dostępne są na antenach Canal+ Sport. Internetowo można skorzystać np. z platformy Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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