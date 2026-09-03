Iga Świątek w sytuacji bez wyjścia? Decydujące dni polskiej tenisistki
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Tenis

Iga Świątek w sytuacji bez wyjścia? Decydujące dni polskiej tenisistki

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Iga Świątek
Iga Świątek Źródło: Newspix.pl / Marcin Cholewinski
Iga Świątek złapała naprawdę solidną formę po Wimbledonie. Czy Polce wystarczy czasu, żeby dostać się do zamykającego sezon turnieju WTA Finals?

To, co jeszcze kilka tygodni wydawało się bardzo mało prawdopodobne, teraz wcale nie musi być takie nierealne. Iga Świątek nadal liczy się bowiem w grze o udział w WTA Finals. Polka musi jednak nadrabiać punkty, dodatkowo licząc na potknięcia ze strony przeciwniczek. Rozpoczynając US Open 2026, najlepsza polska tenisistka znajdowała się na 10 miejscu w rankingu WTA Race.

Jest to zestawienie uwzględniające wyłącznie wyniki z danego sezonu. Właśnie na tej podstawie osiem najlepszych zawodniczek roku rozgrywa na początku listopada WTA Finals. Turniej, który w 2026 roku został przeniesiony z Rijadu do Indian Wells.

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Kogo Świątek musi wyprzedzić, żeby wdrapać się do czołowej ósemki sezonu 2026? Bezpośrednio przed sobą mistrzyni turnieju WTA 1000 w Toronto ma Ukrainkę Martę Kostiuk i Czeszkę Lindę Noskovą. Ta druga wygrała właśnie dziewiąty mecz wielkoszlemowy z rzędu (!), biorąc pod uwagę, że mowa o tegorocznej mistrzyni Wimbledonu.

Przypomnijmy, że do Londynu Świątek przyjeżdżała, jako obrończyni tytułu z 2025 roku.

W kontekście Kostiuk polska tenisistka również ma różne wspomnienia z obecnego sezonu. Najbardziej bolesna była porażka w IV rundzie na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Akurat 31 maja, czyli w... dniu urodzin Świątek.

Polka wzięła jednak rewanż na Ukraince podczas zmagań w Toronto (WTA 1000) sprzed kilku tygodni, również na etapie IV rundy.

Obecnie dziesiąta w zestawieniu WTA Race Świątek ma 3414 punktów. Dziewiąta Kostiuk – 3740. A ósma Noskova – 3934.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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Źródło: X / @usopen