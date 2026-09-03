Iga Świątek w sytuacji bez wyjścia? Decydujące dni polskiej tenisistki

To, co jeszcze kilka tygodni wydawało się bardzo mało prawdopodobne, teraz wcale nie musi być takie nierealne. Iga Świątek nadal liczy się bowiem w grze o udział w WTA Finals. Polka musi jednak nadrabiać punkty, dodatkowo licząc na potknięcia ze strony przeciwniczek. Rozpoczynając US Open 2026, najlepsza polska tenisistka znajdowała się na 10 miejscu w rankingu WTA Race.

Jest to zestawienie uwzględniające wyłącznie wyniki z danego sezonu. Właśnie na tej podstawie osiem najlepszych zawodniczek roku rozgrywa na początku listopada WTA Finals. Turniej, który w 2026 roku został przeniesiony z Rijadu do Indian Wells.

US Open pomoże Idze Świątek? Polka w grze o WTA Finals

Kogo Świątek musi wyprzedzić, żeby wdrapać się do czołowej ósemki sezonu 2026? Bezpośrednio przed sobą mistrzyni turnieju WTA 1000 w Toronto ma Ukrainkę Martę Kostiuk i Czeszkę Lindę Noskovą. Ta druga wygrała właśnie dziewiąty mecz wielkoszlemowy z rzędu (!), biorąc pod uwagę, że mowa o tegorocznej mistrzyni Wimbledonu.

Przypomnijmy, że do Londynu Świątek przyjeżdżała, jako obrończyni tytułu z 2025 roku.

W kontekście Kostiuk polska tenisistka również ma różne wspomnienia z obecnego sezonu. Najbardziej bolesna była porażka w IV rundzie na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Akurat 31 maja, czyli w... dniu urodzin Świątek.

Polka wzięła jednak rewanż na Ukraince podczas zmagań w Toronto (WTA 1000) sprzed kilku tygodni, również na etapie IV rundy.

Obecnie dziesiąta w zestawieniu WTA Race Świątek ma 3414 punktów. Dziewiąta Kostiuk – 3740. A ósma Noskova – 3934.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

Maja Chwalińska na sporym zakręcie. „Chciałabym w końcu poczuć się dobrze” Czytaj też:

Iga Świątek dołączyła do Sereny Williams! Niesamowity sukces Polki