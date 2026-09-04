Zamknęła drzwi przed Igą Świątek. Teraz świat szaleje na jej punkcie

Przypomnijmy, że w kontekście reprezentantki Filipin, kiepskie skojarzenia sportowe ma prawo mieć Iga Świątek. Tak się bowiem złożyło, że Polka zagrała z tą rywalką podczas tegorocznego Wimbledonu.

Świątek przyjechała do Londynu bronić tytułu z 2025 roku. Niestety, z polskiej perspektywy, Polka przegrała starcie w III rundzie wielkoszlemowego turnieju. Alexandra Eala znalazła się wówczas na ustach kibiców z całego świata.

Przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt, że dla Filipinki było to jedno z najważniejszych zwycięstw w dotychczasowej – stosunkowo krótkiej – karierze już na seniorskim poziomie.

US Open 2026: Alexandra Eala gwiazdą w Nowym Jorku. Będzie duży sukces?

Eala i jej mecze wzbudzają ogromne zainteresowanie podczas US Open 2026. Wielkoszlemowy turniej rozgrywany w Nowym Jorku przyciąga mnóstwo kibiców Filipinki. Nic więc dziwnego w tym, że organizatorzy starają się wyznaczać mecze Eali w największych możliwych arenach. Sama zainteresowana została o to zapytana podczas konferencji prasowej w NYC.

Co więcej, nawet w kontekście „specjalnego traktowania” ze strony organizatorów.

– Jestem wdzięczna za grę na Armstrongu i za możliwość gry na tak niesamowitym korcie. Ale tak, nie kontroluję terminarza. Moim zadaniem jest być przygotowaną na każdy kort, na którym mnie postawią, i na każdego przeciwnika, z którym się zmierzę – przyznała nieco zmieszana sugestią tenisistka z Filipin.

Prawda jest jednak taka, że mecze, w których występuje Eala – to prawdziwe hity w tenisowym zestawie. To zresztą nie wszystko. Eala jest bowiem coraz bardziej popularna w mediach społecznościowych. Widać, że własnie na naszych oczach wyrasta gwiazda o globalnym zasięgu.

Kibice doceniają zarówno sportowe argumenty tenisistki, jak i jej urodę oraz pozytywną aurę, którą zaraża w swoich przekazach.

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Eala w 1/16 finału US Open trafiła na reprezentantkę gospodarzy. Przeciwniczką Filipinki będzie Iva Jović. Amerykanka na swoim koncie w Nowym Jorku na m.in. wyeliminowanie w I rundzie Magdaleny Fręch. Mecz zaplanowano na sobotę (tj. 5 września).

Transmisje z US Open są dostępne na kanałach Eurosportu, a internetowo m.in. na platformach HBO Max, Playerze, czy Polsat Sport Box.

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