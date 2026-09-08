Zmiany po porażce Igi Świątek. Jest reakcja na zatrważający przestój

Aby dokładnie kontrolować to, co dzieje się w światowym zestawieniu tenisistek i tenisistów, warto korzystać ze specjalnego serwisu internetowego, który jest temu poświęcony. Po wydarzeniach z poniedziałku (tj. 7 września), kiedy to odpadła m.in. Iga Świątek, stało się jasne, że Polka znajdzie się na dziewiątej pozycji. Dwa miejsca wyżej przesunęła się bowiem Ukrainka Elina Switolina.

Iga Świątek w najnowszym rankingu WTA. Co z walką o WTA Finals?

Do Nowego Jorku Świątek przyjeżdżała w naprawdę solidnej formie. Polka miała za sobą m.in. zwycięstwo w turnieju WTA 1000 w Toronto. Następnie Świątek solidnie zaprezentowała się w Cincinnati. To jednak nie wystarczyło do poprawienia swojego najlepszego wyniku wielkoszlemowego w sezonie 2026. Przypomnijmy, że Polka najlepiej zaprezentowała się w Austalian Open, docierając do ćwierćfinału. Roland Garros – IV runda, Wimbledon – III runda, aż wreszcie US Open – IV runda.

Czy Polka dostanie się do kończącego sezon turnieju WTA Finals? Sytuacja nie jest prosta. W rankingu WTA Race, który pokazuje wyłącznie wyniki osiągnięte w danym sezonie, Polka znajduje się na 10 miejscu. Do turnieju, który został w 2026 roku przeniesiony do amerykańskiego Indian Wells, dostanie się osiem najlepszych tenisistek zestawienia.

Polka musi zatem niemal perfekcyjnie zaprezentować się w kończących sezon turniejach w Azji. Co z pewnością nie będzie proste, biorąc pod uwagę, że konkurencja nie ma zamiaru odpuszczać.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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