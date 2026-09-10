Koniec sezonu Igi Świątek? O tym planie nikt wcześniej nie myślał

Iga Świątek dotarła do IV rundy wielkoszlemowego US Open. Polka nie zdołała tym samym poprawić swojego najlepszego wyniku tego sezonu, jeśli mowa o startach w turniejach Wielkiego Szlema.

Najlepiej było w Australian Open, gdzie tenisistka dotarła do ćwierćfinału. W Melbourne Świątek trafiła jednak na Jelenę Rybakinę, która ograła polską zawodniczkę, a następnie zdobyła tytuł najlepszej singlistki AO 2026.

Co dalej z Igą Świątek? Koniec sezonu może być zaskakujący

Najlepsza polska tenisistka po zakończeniu turnieju w Nowym Jorku spadnie na dziewiąte miejsce w rankingu WTA. Oczko niżej Polka będzie za to w zestawieniu WTA Race. To o tyle istotne, że komplikuje sytuację dotyczącą występu Świątek w kończącym każdy sezon turnieju WTA Finals.

W ostatnich latach Polka regularnie występowała w tej prestiżowej rywalizacji. Ten sezon był jednak trudny dla Świątek, a wiele wskazuje, że nawet błyskotliwy finisz może nie dać miejsca w najlepszej ósemce WTA Race.

Najbliższym turniejem, w którym polska tenisistka ma wziąć udział, będzie rywalizacja w Pekinie (WTA 1000). W kontekście wywalczenia miejsca w WTA Finals Świątek będzie musiała nie tylko gromadzić własne punkty, ale też spoglądać na to, co osiągną bezpośrednie rywalki. Na ósmym miejscu tego sezonu jest Czeszka Linda Noskova, czyli zwyciężczyni Wimbledonu. Dziewiątką pozycję zajmuje za to Ukrainka Marta Kostiuk.

Tak naprawdę progu kwalifikacji do WTA Finals należy jednak szukać w pozycji numer 7, którą zajmuje Karolina Muchova. Strata Polki do Czeszki wynosi obecnie aż 816 punktów. Świątek musiałaby wygrać przynajmniej dwa turnieje w Azji, żeby myśleć o wyjeździe do Indian Wells wraz z siódemką innych, najlepszych zawodniczek sezonu.

Jeśli rzeczywiście była liderka rankingu WTA, podejmie to wyzwanie, niewykluczone jest, że oprócz turnieju w Pekinie i Wuhan (WTA 1000), Świątek zagra jeszcze w jakichś zmaganiach rangi WTA 500. Choć to byłby scenariusz szalony, spoglądając na intensywność gier i ciasny kalendarz przed WTA Finals. Ten turniej zaplanowano w dniach 7-14 listopada.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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