Jest nowym numerem 1 w świecie tenisa. Ma jednak tajemniczy sekret

Sytuacja dotycząca szkoleniowca Jeleny Rybakiny, to temat, który funkcjonuje w kuluarach tenisowego świata od dobrych kilku sezonów.

Stefano Vukov nie tylko swoim zachowaniem w trakcie występów Kazaszki wzbudza sporo emocji. Historia w tym wypadku jest naprawdę bogata, a Chorwat był przecież trenerem, na którego nałożono oficjalne zawieszenie.

Jelena Rybakina liderką rankingu WTA. To sukces Stefano Vukova?

W połowie lutego 2025 roku pisaliśmy na łamach WPROST o szokujących kulisach postępowania, wszczętego wobec trenera Kazaszki. Dziennikarze „New York Times” informowali, że Chorwat miał m.in. doprowadzać Kazaszkę do płaczu, znęcać się nad nią psychicznie i zmuszać ją do przekraczania jej fizycznych granic, co spowodowało, że tenisistka ostatecznie zachorowała i musiała opuścić część sezonu 2024.

Dodajmy, że Vukov został wyrzucony z zespołu po US Open 2024. Nie spowodowało to jednak, że przestał kontaktować się z Rybakiną. Wręcz przeciwnie, szkoleniowiec miał nękać tenisistkę. Ostatecznie po interwencji ze strony WTA, Vukov został zawieszony na rok i nie mógł wrócić do pracy z Rybakiną, ani żadną inną zawodniczką.

Co więcej, pojawiły się również informacje dotyczące relacji pomiędzy Kazaszką a jej trenerem, która miałaby wykraczać poza zawodowe obowiązki.

Jak wygląda sytuacja na tu i teraz? Rybakina wróciła do pracy z Vukovem (odwieszony w sierpniu 2025 roku), a wspólnie zaczęli ponownie osiągać sukcesy. Tym największym jest aktualnie wskoczenie na pozycję liderki rankingu WTA przez Kazaszkę.

W przestrzeni medialnej pojawiają się nawet głosy, że Chorwat powinien otrzymać nagrodę trenera roku za to, czego Rybakina dokonała i dokonuje pod jego batutą.

Dodajmy, że WTA po decyzji o zawieszeniu Vukova... wycofało się z tak surowej kary względem szkoleniowca. Można odnieść wrażenie, że nastąpiła zmowa milczenia względem funkcjonowania Chorwata w świecie tenisa. Sama Rybakina nie odnosi się do obecnej współpracy ze swoim trenerem. Można się opierać w głównej mierze na obrazkach, które regularnie pojawiają się przy okazji meczów Kazaszki.

Vukov jest bowiem typem trenera, który... mówi bardzo dużo, głośno i często. Wygląda jednak na to, że taki układ samej liderce światowej listy tenisistek odpowiada. A na pewno przynosi sportowe sukcesy.

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