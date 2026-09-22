Maja Chwalińska zagra o szalonej porze! Rywalką Polki będzie znana Ukrainka

Warto podkreślić przełamanie, którego dokonała Maja Chwalińska w Singapurze.

Turniej WTA 500 okazał się być dla Polki tym, na który czekała praktycznie od połowy sierpnia b.r. Bo właśnie wtedy finalistka Roland Garros 2026 po raz ostatni odniosła sukces w oficjalnym meczu. Dodatkowo druga najlepsza polska singlistka rankingu WTA – po Idze Świątek – zanotowała pierwszy triumf w zmaganiach WTA 500 w karierze.

Przypomnijmy, że Polka uporała się ze Słowaczką Rebeką Sramkovą.

Maja Chwalińska – Ołeksandra Olijnykowa. Ważny mecz Polki z Ukrainką

Po przełamaniu czas na postawienie kolejnego kroku, czyli wypracowaniu miniserii zwycięstw. Polka w II rundzie zmagań w dalekim Singapurze będzie rywalizować z Ukrainką. Jest nią Ołeksandra Olijnykowa. Tenisistka dobrze znana w tourze, która w trakcie trwania wojny za naszą wschodnią granicą, wielokrotnie otwarcie mówiła o tym, co robią zawodniczki z Rosji i Białorusi – potępiając ich podejście do wojennego bestialstwa. Krytyka była kierowana m.in. pod adresem Aryny Sabalenki czy Diany Sznajder.

Dodatkowo podczas tegorocznego turnieju Wielkiego Szlema w Paryżu, w trakcie spotkania się z dziennikarzami, Olijnykowa wyjęła telefon i pokazywała zdjęcia ruin ukraińskich terenów po rosyjskim bombardowaniu.

Wspominaliśmy o odległości Singapuru (Azja Południowo-Wschodnia) od Polski. Z tego też względu mowa o zupełnie innej strefie czasowej względem Starego Kontynentu.

Początek meczu z Maja Chwalińska – Ołeksandra Olijnykowa w środę (tj. 23 września) około godziny 6.30 polskiego czasu. To będzie drugie starcie tenisistek. Niecałe dwa lata temu Polka pokonała Ukrainkę 2:0 w setach.

Mecze w tourze WTA można oglądać na kanałach sportowych Canal+ oraz internetowo za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

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