Maja Chwalińska zagra dla polskich kibiców! Wielkie święto tenisa w Polsce

Na razie nie jest to jednak historia związana z powrotem do Polski turniejów, czy to rangi WTA (kobiety), czy to ATP (mężczyźni) – np. na poziomie 250 czy 500. W obiekcie na granicy Gdańska i Sopotu już 11 grudnia b.r. będzie jednak można zobaczyć na żywo sporo znanych postaci z polskiego tenisa, na czele z Mają Chwalińską.

Choć, paradoksalnie, największą gwiazdą wydaje się być postać spoza Polski.

Maja Chwalińska kontra Linda Noskova. To będzie święto tenisa w Ergo Arenie!

Za to najmocniejsze nazwisko, spoglądając na rankingi światowe, można uważać Lindę Noskovą. Do Trójmiasta przyjedzie w końcu mistrzyni Wimbledonu (2026), która wydaje się być jedną z gwiazd teraźniejszości i przyszłości w stawce WTA. To właśnie Czeszka przejęła wielkoszlemowy tytuł w Londynie po Idze Świątek, która wygrywała na brytyjskiej trawie w 2025 roku.

Mecz Maja Chwalińska – Linda Noskova, to będzie danie główne wydarzenia. Kibice będą mogli również śledzić w rywalizacji m.in. Łukasza Kubota, Kamila Majchrzaka, Jana Zielińskiego, Karola Drzewieckiego i Kamila Fabisiaka.

– Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie – przyznaje Chwalińska.

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Przypomnijmy, że tenisistka skradła serca polskich kibiców swoim rewelacyjnym występem podczas tegorocznego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka najpierw przebiła się przez trzystopniowe eliminacje, a następnie weszła do wielkiego finału. Niestety, tam lepsza okazała się Rosjanka Mirra Andriejewa. Dla Chwalińskiej turniej w Paryżu był jednak momentem zwrotnym w karierze. Nagle zawodniczka z rocznika Igi Świątek (2001), prywatnie przyjaciółka najlepszej polskiej tenisistki, stała się bardzo rozpoznawalna, a dodatkowo skoczyła sportowo w światowym rankingu, zapewniając sobie miejsce w kolejnych ważnych turniejach.

Można zatem przewidywać, że szansa zobaczenia Chwalińskiej na żywo w akcji, będzie sporą atrakcją dla kibiców. Wejściówki można już kupować drogą internetową w tym miejscu.

– To wydarzenie da kibicom możliwość zobaczenia światowej klasy tenisistek i tenisistów na jednej arenie w naszym kraju. LOTTO Tenis Show jest kolejną odsłoną owocowej współpracy z Partnerem Strategicznym, którą rozwijamy konsekwentnie od lat – przyznał prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski.

Dodajmy, że całe wydarzenie ma trwać około 3,5 godziny, a w Ergo Arenie kibice zobaczą całość na korcie o twardej nawierzchni.

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