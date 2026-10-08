Iga Świątek jest nim zachwycona. „To, co zrobił, jest nie do uwierzenia”

Novak Djoković kolejny tytuł dołożył, wygrywając zmagania w stolicy Chin. Podczas rywalizacji w ATP 500 w Pekinie Serb kolejny raz udowodnił, jak wielkim jest tenisistą. Djoković wygrał ten turniej po raz siódmy w karierze. A zbierając wszystkie turniejowe tytuły razem, jest ich aż 102. Serb poprzednie turniejowe zwycięstwo odnotował w listopadzie ubiegłego roku w Atenach.

Iga Świątek o Novaku Djokoviciu. Wyjątkowe słowa o legendzie tenisa

Podczas pobytu w Pekinie, Djoković miał okazję spotkać się z Igą Świątek, mijając się w trakcie jednej z sesji treningowych. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak Serb i Polka wymieniają swoje doświadczenia z kortów. Choć w tym przypadku, to raczej Świątek była tą, która słuchała legendarnego zawodnika.

Djoković w Pekinie wygrał 34 mecze z rzędu, nigdy nie przegrywając. W turnieju China Open wziął udział po 11 latach przerwy. Serb ma 39 lat, a na swoim koncie niebywałe 24 wygrane tytuły Wielkiego Szlema. Djoković nadal poszukuje tego jednego, brakującego 25. triumfu. Gdyby to osiągnął, byłby najlepszym graczem w dziejach tenisa, bez podziału na jakiekolwiek kategorie.

– To, co zrobił, jest nie do uwierzenia. Osiąga wyniki, które nie są ludzkie. Ale pokazał, że wszystko jest możliwe. Jest naprawdę niesamowity. Jest wzorem dla nas wszystkich. Jest też naprawdę otwartą osobą. Za każdym razem, gdy proszę go o radę, zawsze ma coś mądrego do powiedzenia i chce się podzielić swoją wiedzą. Jest naprawdę miły i doceniam to – powiedziała Świątek, będąca pod dużym wrażeniem po spotkaniu z Serbem.

Co ciekawe, Djoković po wygranej w Pekinie przeniósł się do Szanghaju, gdzie zagra na otwarcieu turnieju z... Hubertem Hurkaczem! Mecz Serba z Polakiem już w piątek (tj. 9 października) około godziny 12:00. Transmisja na antenie Polsatu Sport.

Za to Polka tego samego dnia zagra w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rywalką Świątek będzie Belgijka Elise Mertens. Początek spotkania około godziny 13:00.

Transmisja na antenie Canal+ Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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