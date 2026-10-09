Hubert Hurkacz wygrał z legendą! Polak wśród najlepszych na świecie

Wyjątkowy, bo osiem poprzednich meczów w rywalizacji polsko-serbskiej, kończyło się zwycięstwami Novaka Djokovicia. Przełamanie przyszło dopiero w 2026 roku, w trakcie rywalizacji na kortach w Szanghaju.

Hubert Hurkacz wygrał w dwóch setach 6:4, 6:3. To był pokaz imponującej gry ze strony najlepszego polskiego tenisisty.

Hubert Hurkacz o wygranej z Novakiem Djokoviciem. Ważne słowa Polaka!

Wrocławianin z zadowoleniem mówił o wygranej, na którą czekał aż siedem lat. Właśnie wtedy po raz pierwszy miał okazję mierzyć się z triumfatorem m.in. 24 turniejów Wielkiego Szlema.

– Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Novakiem Djokoviciem. Jest to moje pierwsze zwycięstwo właśnie z nim, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy ze sobą. Miałem już gdzieś szanse w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Dlatego jest to bardzo wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. I oczywiście bardzo chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas. Będę walczył dalej, pozdrowienia! – przyznał Hurkacz po zwycięstwie z Djokoviciem.

Co ciekawe, Hurkacz stał się jednym z czterech graczy w historii tenisa, którzy wygrali z każdym z tzw. wielkiej trójki w warunkach, w których Rafael Nadal, Novak Djoković i Roger Federer – czuli się najlepiej. Czy na kortach z ulubionymi nawierzchniami wielkich mistrzów. Hurkacz ograł Nadala podczas turnieju na mączce w Rzymie (2024), Federera w trakcie pamiętnego Wimbledonu (2021), czyli realiach trawiastych – i właśnie do tego grona może już dopisać Djokovicia na twardej nawierzchni w Szanghaju (2026).

Takim osiągnięciem poza Polakiem mogą się pochwalić jeszcze tylko: Andy Murray, Alexander Zwieriew (numer 2 rankingu ATP) i Dominic Thiem. Oprócz niemieckiego tenisisty, wicelidera światowych list, pozostała dwójka zakończyła już swoje kariery.

To tylko dodatkowo pokazuje, o jak dużym osiągnięciu mowa w przypadku Hurkacza i wygranej nad Nole. Polak właśnie wpisał się do grona najlepszych, lądując w wąskim gronie zaledwie czwórki tenisistów.

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