„Olimpijska mutacja koronawirusa”. Japońscy lekarze raz jeszcze apelują do władz

We wtorek 25 maja przewodniczący japońskiego związku zawodowego lekarzy Naoto Ueyama znów zaapelował o odwołanie tegorocznych igrzysk w Tokio. Impreza była już przesuwana o rok, dlatego teraz lokalni organizatorzy oraz MKOL są zdeterminowani, by utrzymać termin od 23 lipca do 8 sierpnia. Zapewniają o utrzymaniu ścisłego reżimu sanitarnego i niedopuszczeniu do wydarzenia zagranicznej publiczności. Wciąż nie wiadomo, czy do oglądania zawodów na stadionie zostaną upoważnieni sami Japończycy.

Olimpijski wariant koronawirusa

Ueyama twierdzi jednak, że zgromadzenie w trakcie pandemii dziesiątek tysięcy sportowców i działaczy w jednym mieście na tak długi okres musi skończyć się tragicznie. Zapowiada, że w spodziewanej czwartej już fali koronawirusa możemy mieć do czynienia z powstałym właśnie w Tokio „olimpijskim wariantem” koronawirusa. Jego zdaniem będzie to super mutacja, ponieważ w jednym miejscu spotkają się nosiciele różnych wariantów SARS-COV-2 z całego świata.

Naoto Ueyama: Decyzja o organizacji igrzysk będzie krytykowana przez 100 lat

Epidemiolodzy zaznaczają przy tym, że jak dotąd doszło do wyszczepienia jedynie 5 proc. populacji Japonii. Podkreślają, że społeczeństwo tego kraju jest całkowicie nieprzygotowane na przyjazd przedstawicieli ponad 200 nacji. Naoto Ueyama ostrzega, że jeśli dojdzie do najgorszego, decyzja władz kraju będzie krytykowana przez najbliższych 100 lat.

