Djokovic zbojkotuje igrzyska? Tenisista wskazał kluczowy czynnik

Novak Djokovic jest liderem rankingu ATP. Serb już dziś zagra pierwszy mecz podczas French Open 2021. Jego przeciwnikiem będzie zdecydowanie niżej sklasyfikowany Tennys Sandgren (66. miejsce w rankingu). Mecz, który będzie rozgrywany na korcie Philippe'a-Chatriera, rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 21:00. W zeszłym roku serbski tenisista dotarł do finału wielkoszlemowego turnieju, a w ostatecznym starciu w trzech setach przegrał z Rafaelem Nadalem (0:6, 2:6, 5:7).

Djokovic zbojkotuje igrzyska?

W jednej z ostatnich wypowiedzi tenisista zasugerował, że jeżeli kibice nie będą mogli dopingować sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, to rozważy czy weźmie w nich udział. Przypomnijmy – na początku marca agencja prasowa Kyodo podała, że sportowców będą mogli dopingować tylko Japończycy, a co za tym idzie, na trybunach zabraknie kibiców z innych państw. Dodatkowo będą obowiązywały limity liczby miejsc, które mogą zostać zajęte. – Jeśli jednak okaże się, że decyzja będzie inna, że olimpiada odbędzie się bez kibiców, to rozważę, czy w tej sytuacji chcę jechać, czy nie – powiedział Novak Djokovic.

