Tokio 2020. Karolina Kołeczek wykreślona z listy uczestników igrzysk. Powodem problemy zdrowotne

Sezon halowy był dla Karoliny Kołeczek wyśmienity. Polka imponowała formą, co więcej po raz pierwszy zeszła z czasem na 100 metrów przez płotki poniżej 8 sekund (7,96). Był to 8. najlepszy wynik w historii polskich występów.

Mimo świetnej formy Polka nie rozpoczęła sezonu na stadionach. Zabrakło jej między innymi na World Athletics Relays i Drużynowych Mistrzostwach Europy. Dodatkowo jej nazwisko zniknęło z list wszystkich zgrupowań PZLA przed nadchodzącymi igrzyskami, na których Kołeczek finalnie też się nie pojawi.

Powód nieobecności Kołeczek

Długo nie było wiadomo co jest powodem tego, że Karolina Kołeczek od marca nie bierze udziału w treningach. W końcu w dzień rozpoczęcia 97. Mistrzostw Polski PZLA (24 czerwca) zawodniczka wyjaśniła swoją obecną sytuację. „W tym roku nie zobaczycie mnie podczas Mistrzostw Polski w Poznaniu. Niestety z powodu zakrzepicy nie mogłam kontynuować przygotowań do sezonu” – napisała Kołeczek. „Zapewniam, że z moim zdrowiem jest coraz lepiej i niedługo wracam do treningów” – dodała w poście na Facebooku lekkoatletka.

