Igrzyska Olimpijskie bez kibiców? Japoński rząd ogłosił stan wyjątkowy

Premier Japonii Yoshihide Suga podjął w czwartek decyzję o wprowadzeniu w Tokio stanu wyjątkowego, który potrwa do 22 sierpnia. To oznacza, że obejmie również okres Igrzysk Olimpijskich, które potrwają od 23 lipca do 8 sierpnia. Powodem jest pandemia koronawirusa. Obawy budzą zwłaszcza nowe odmiany COVID-19, głównie wariant Delta.

To ma być czwarty stan wyjątkowy wprowadzony w stolicy Japonii od rozpoczęcia pandemii koronawirusa – informuje agencja Kyodo. Wcześniej restauracje i bary nie mogły sprzedawać alkoholu i musiały zamykać lokale do godz. 20.

Tokio 2020. Stan wyjątkowy przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich. Co z kibicami?

Rząd Japonii rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu udziału kibiców w zawodach sportowych. Już wcześniej ogłoszono, że na imprezę nie wejdą fani z zagranicy. Dodatkowo pojemność obiektów została ograniczona do połowy i mogła wynosić nie więcej niż 10 tys.

Yasutoshi Nishimura, minister koordynujący walkę z COVID-19 wyraził nadzieję, że ludzie nie będą się dużo przemieszczać w związku z wakacjami i świętem O-bon. Premier Japonii nie wykluczył, że jeśli sytuacja ulegnie poprawie i dużo osób się zaszczepi, a służba zdrowia nie będzie obciążona, to możliwe jest wcześniejsze zniesienie stanu wyjątkowego.

Koronawirus. Japonia walczy z czwartą falą

W środę w Tokio odnotowano 920 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej od połowy maja. Japonia obecnie walczy z czwartą falą COVID-19. Od kilkunasty tygodni siedmiodniowe wyniki są wyższe, niż te sprzed tygodnia. Pandemia już opóźniła rozegranie Igrzysk Olimpijskich o rok.

