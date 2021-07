Tokio 2020. Marcin Lewandowski imponuje formą przed igrzyskami olimpijskimi. Polak pobił rekord

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się już 23 lipca, a jednym z naszych reprezentantów będzie Marcin Lewandowski. Biegacz ten 9 lipca wziął udział w Mityngu Diamentowej Ligi w Monako, który był jednym z ostatnich sprawdzianów dla lekkoatletów przed wyjazdem do Japonii. Polak spisał się obiecująco, bo w biegu na 1500 metrów pobił rekord Polski, który de facto sam wcześniej ustanowił.

Lewandowski szósty w stawce, ale z rekordem Polski

Średniodystansowiec poprawił swój wynik o ponad sekundę. Na metę wpadł w czasie 3.30,42 minuty, podczas gdy jego wcześniejszy najlepszy rezultat wynosił 3.31,46. Tamten rekord Lewandowski ustanowił podczas mistrzostw świata w Dausze w 2019 roku. Dzięki niemu zdobył wówczas brązowy medal. Tym razem był dopiero szósty. Pierwsze miejsce zajął Kenijczyk Timothy Cheruiyot (3.28,32), który jednak nie pojedzie do Tokio. Drugi był Mohamed Katir (3.28,76) reprezentujący Hiszpanię, a trzeci Jakob Ingebrigtsen z Norwegii (3.29,25).

Mimo tego Lewandowski nie traci hartu ducha i powtarza, że najważniejszy jest dla niego wynik na igrzyskach olimpijskich, a nie na innych mniejszych imprezach, które mają mu pomóc w przygotowaniach do zawodów w Tokio. To właśnie tam Polak musi pokazać, że należy do światowej czołówki biegaczy. Ma coś do uwodnienia i sobie, i kibicom, ponieważ mimo wielu triumfów, na swym koncie nie ma jeszcze żadnego olimpijskiego medalu.

