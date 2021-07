Tokio 2020. Federer nie pojedzie na igrzyska olimpijskie. Kolejna legenda tenisa poza turniejem

Igrzyska olimpijskie w Tokio zaczynają się już 23 lipca. Coraz częściej dowiadujemy się, że któryś ze sportowców nie da rady wziąć udziału w tej międzynarodowej imprezie. Tym razem swoją nieobecność ogłosił legendarny szwajcarski tenisista.

Roger Federer nie jedzie do Tokio

39-letni Roger Federer ogłosił we wtorek 13 lipca, że nie weźmie udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio. "Podczas sezonu gry na kortach trawiastych odnowiła się moja kontuzja kolana. Zaakceptowałem już, że muszę się wycofać z udziału w igrzyskach" - napisał na swoim Twitterze tenisista.

W oświadczeniu Szwajcar pisze, że jest bardzo zawiedziony tym, co go spotkało, ponieważ zawsze czuł dumę, gdy mógł reprezentować swój kraj. Zawodnik poinformował również, że już rozpoczął rehabilitację. " Mam nadzieję, że uda mi się wrócić do gry jeszcze tego lata" - zaznaczył Federer.

Inny wielki nieobecny

Roger Federer to kolejn wielka postać męskiego tenisa, która nie weźmie udziału w olimpijskich zmaganiach w Tokio. W połowie czerwca z udziału w igrzyskach zrezygnował Rafael Nadal, który tłumaczył się przemęczeniem po dotychczasowym, ciężkim sezonie.

