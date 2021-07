Świątek przed wylotem na igrzyska: Występ w Tokio jest dla mnie spełnieniem marzeń

Iga Świątek już za niespełna dwa tygodnie rozpocznie rywalizację na igrzyskach w Tokio. Na konferencji prasowej podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat rangi tej międzynarodowej imprezy.

Marzenie Igi Świątek

– Reprezentowanie swojego kraju na igrzyskach to wyjątkowa rzecz – powiedziała na konferencji prasowej Iga Świątek. – Dla mnie to zawsze był najważniejszy turniej ze względu na tradycję rodzinną. Mój tata jest olimpijczykiem z Seulu z 1988 roku. Nasłuchałem się o igrzyskach wielu pozytywnych rzeczy – wyjaśniła swoje podejście do sprawy tenisistka. – Niezależnie od wyniku, występ w Tokio jest dla mnie spełnieniem marzeń – dodała Polka.

Kiedy rozpoczyna się turniej?

Igrzyska będą miały ceremonie otwarcia 23 lipca, zaś tenisiści rozpoczną swoje zmagania dzień później. Iga Świątek wystąpi w rywalizacji singlowej, a także w mikście z Łukaszem Kubotem, który w swojej karierze wygrywał w deblu takie turnieje, jak Wimbledon i Australian Open. Ten sam zawodnik zagra w parze również z Hubertem Hurkaczem. Dodatkowo Polskę w tenisa reprezentować jeszcze będą Magda Linette i Kamil Majchrzak.

