Polscy siatkarze polecieli do Tokio. Pochwalili się zdjęciami z podróży

Polscy siatkarze we wtorek 13 lipca pojechali do Japonii, gdzie powalczą o medal olimpijski. Aktualni mistrzowie świata będą trenowali w Takasaki, a na miejscu przywitano ich transparentem. Widać to na zdjęciu opublikowanym na Instagramie przez Vitala Heynena, który pokazał rozwieszone na hali hasło „Welcome Poland” z polską i japońską flagą.

Jak dodał trener Biało-Czerwonych, wszystko zostało „perfekcyjnie zorganizowane”. „Dziękuję wszystkim zaangażowanym partnerom. Takasaki jest gotowe na nas, a my jesteśmy gotowi na Takasaki” – dodał.

instagram

Długa podróż siatkarzy

Siatkarze odbyli już pierwszy trening na hali. Dzień wcześniej z kolei pokazywali na swoich profilach instagramowych zdjęcia z podróży do Japonii. O tym, że nie była ona łatwa, świadczy wpis Łukasza Kaczmarka. 27-letni zawodnik przekazał, że Biało-Czerwoni mieli za sobą 20 godzin podróży.

Przypomnijmy, polscy siatkarze rozpoczną turniej olimpijski 24 lipca od meczu z Iranem. Dwa dni później zmierzą się z Włochami, a 28 lipca z Wenezuelą. 30 lipca powalczą o punkty z Japonią, by na koniec fazy grupowej zmierzyć się 1 sierpnia z Kanadą.

Czytaj też:

Świątek przed wylotem na igrzyska: Występ w Tokio jest dla mnie spełnieniem marzeń