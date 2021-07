Tokio 2020. Problemy rywala Polaków. Jest podejrzewany o zażywanie kokainy

Oliver Dustin ma za sobą świetny sezon, a dobre wyniki zaowocowały powołaniem do brytyjskiej kadry olimpijskiej. 20-latek najpierw pobił krajowy rekord w kategorii do lat 23 w biegu na 800 metrów, a później wywalczył wicemistrzostwo kraju. Tym samym młody zawodnik został okrzyknięty jednym z kandydatów do medalu w Tokio. Tam miał rywalizować m.in. z Marcinem Lewandowski, Patrykiem Dobkiem i Mateuszem Borkowskim.

Co dalej z Dustinem?

Brytyjski „The Times” donosi jednak, że Dustin ostatecznie może nie polecieć do Japonii. Po czerwcowym mityngu w Nicei pobrano od niego próbkę do badań, które wykazały obecność kokainy w organizmie. Krajowa federacja wprawdzie wciąż nie zajęła oficjalnego stanowiska w sprawie, ale miejsce 20-latka w kadrze olimpijskiej jest obecnie mocno zagrożone. Sam zainteresowany wynajął prawników twierdząc, że jego próbka była zanieczyszczona.

Nawet jeśli Dustin przyzna się do zażywania kokainy poza zawodami i weźmie udział w specjalnym kursie edukacyjnym, to i tak będzie musiał pauzować przez miesiąc. W takim przypadku teoretycznie mógłby wystartować w Tokio. Problem w tym, że zakwalifikował się na igrzyska dzięki wynikowi osiągniętemu podczas mistrzostw kraju, co miało już miejsce po mityngu w Nicei. Tym samym rezultat 20-latka może zostać wycofany, a on sam pozostanie bez kwalifikacji.

