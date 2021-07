Zofia Klepacka pokazała stołówkę w Tokio. „Jak w kryminale”

Zofia Klepacka po raz czwarty wystąpi na igrzyskach olimpijskich. 35-letnia żeglarka dobrze wspomina szczególnie 2012 rok, kiedy to w Londynie sięgnęła po brązowy medal w kategorii RS:X. W tej samej kategorii wystartuje w Tokio, gdzie poleciała już 13 lipca. Dzień później udostępniła na Instagramie krótkie nagranie z olimpijskiej stołówki.

Na filmiku widać, że organizatorzy zadbali o wydzielenie stref, w których jadają sportowcy. – Prawie jak w kryminale – zażartowała Klepacka nawiązując do przesłon zamontowanych na środku stołu. – Słuchawki brakuje – dodawała. – Pozdrawiam was serdecznie. Trzeba się najeść, jesteśmy na miejscu. Buziaki – kontynuowała, machając do telefonu w foliowych rękawiczkach.

Utytułowana Polka swoje zmagania w Tokio rozpocznie 26 lipca, kiedy to przewidziano pierwsze starty kobiet w RS:X. Przypomnijmy, Klepacka specjalizuje się właśnie w tej kategorii, a na swoim koncie oprócz brązowego medalu olimpijskiego ma także mistrzostwo świata oraz trzy mistrzostwa Europy. Na organizowanych w marcu mistrzostwach Starego Kontynentu zdobyła brąz.

