Tokio 2020. Wicepremier Gliński spotkał się z paraolimpijczykami. „Dziękuję za wykonaną pracę”

Igrzyska paraolimpijskie w Tokio rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 5 września 2021 roku. Do otwarcia wydarzenia pozostało 40 dni. Na tę okoliczność wicepremier Piotr Gliński spotkał się z paraolimpijczykami. Szef MKDNiS dziękował sportowcom za pracę i życzył wszystkiego, co najlepsze na czas nadchodzącej imprezy sportowej.

Przemowa wicepremiera Glińskiego

Wicepremier Piotr Gliński zaczął swoją przemowę od podziękowań. – To wielki honor być dziś z wami, na 40 dni przed igrzyskami. To ostatni etap przygotowań. Dziękuje za waszą pracę, za wasz wysiłek – powiedział minister. – Podziękowania kieruję również do wszystkich, którzy coraz szerzej angażują się we wsparcie sportu paraolimpijskiego: wszystkim, którzy wspierają naszych wspaniałych sportowców w ich przygotowaniach do igrzysk – dodał Gliński

– W tym roku mamy 89 reprezentantów w 12 sportach, którzy reprezentować nas będą w Tokio. Mimo że nie było łatwo, pandemia spowodowała wiele perturbacji, olimpijczycy to ludzie twardzi i przygotowania przebiegły tak, jak miały przebiegać – powiedział wicepremier. – Na igrzyskach w Rio de Janeiro polska reprezentacja wywalczyła 39 medali. Mam nadzieję, że teraz będzie to przynajmniej o jeden więcej. Życzę sukcesów – dodał Gliński. – Trzeba oczywiście mieć też trochę szczęścia, ale jak Państwo wiecie, sport to w dużej mierze kwestia nastawienia – zaznaczył wicepremier.

