Tokio 2020. Prezes PKOl o pomyłce w sprawie pływaków. „Problem jest bardziej złożony”

Sześciu polskich pływaków mimo tego, że pojechali już do Tokio, może na igrzyskach olimpijskich nie wystąpić. Wszystko to za sprawą błędu, jaki pojawił się po stronie Polskiego Związku Pływania, który to przypisał Mateuszowi Chowańcowi, Janowi Kozakiewiczowi, Jakubowi Kraśce, Paulinie Pedzie, Aleksandrze Polańskiej i Alicji Tchórz złą kategorię olimpijskiego minimum.

Prezes PKOl o pływakach

O całej sytuacji wypowiedział się prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. – Robimy wszystko, aby nasi zawodnicy znaleźli się na listach startowych. Nasza delegacja kontynuuje rozmowy. W sobotę (17 lipca) będziemy mieli decyzję – powiedział w rozmowie ze Sport.pl prezes PKOl.

Kraśnicki zapytany również o to, kto dokładnie zawinił przy uzupełnianiu dokumentów i zgłaszaniu zawodników na igrzyska, nie udzielił szczegółowej odpowiedzi. – Nie chciałbym szukać winnego. Problem jest bardziej złożony i w tych kilku słowach nie chciałbym nikogo dyskredytować. Robimy wszystko, żeby mogli wystąpić. Za efekty nie mogę odpowiedzieć. Polski Związek Pływacki odpowie na wszystkie pytania. – powiedział szef PKOl.

