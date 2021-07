Sześciu pływaków nie wystąpi w Tokio. To nie pierwsza taka sytuacja w historii

W sobotę 17 lipca sześciu polskich pływaków dowiedziało się że nie może wystąpić podczas igrzysk olimpijskich, mimo że znajdują się oni już w Tokio. Powodem tego jest niepoprawne zgłoszenie zawodników do zawodów. – Światowa Federacja Pływacka, w kontekście Igrzysk Olimpijskich podlegająca Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, podważyła zasadność naszych kwalifikacji. Moich i jeszcze pięciu innych zawodników – powiedział w rozmowie z Wprost.pl jeden ze wplątanych w sprawę pływaków.

Prezes PZP przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską, że Światowa Federacja Pływacka zgodziła się na wymianę trzech zawodników. „Wymiana” oznacza, że i tak sześciu pływaków wróci do domu nie zamoczywszy nawet stopy w olimpijskim basenie. W niedzielę ma pojawić się oficjalny komunikat dotyczący sprawy.

To nie pierwszy taki błąd

Niestety, nie jest to pierwszy tego typu błąd popełniony przez Polski Związek Pływacki. Przez niedopełnienie formalności w 2016 roku Konrad Czerniak nie mógł wystartować w wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym.

– Dowiedziałem się o tym od mojej siostry dzień przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich. Informacja ta zwaliła mnie z nóg, nie życzę nikomu takiej sytuacji i mam nadzieje, że się to nigdy nie powtórzy. Trenuje pływanie od 20 lat, reprezentuje Polskę, prawie całe życie podporządkowałem mu po to, aby ścigać się z najlepszymi, a prawo do startu na IO odebrał mi ktoś z PZP przez niedopatrzenie i pomyłkę – mówił wówczas sportowiec.

