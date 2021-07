Uwaga! TVN: Ma 52 lata i będzie startował w Tokio. Działacze zniechęcali go do uprawiania sportu

Sławomir Napłoszek jest łucznikiem. – Obecnie najlepszym. Nie jest tajemnicą, że przekroczył 50. rok życia. Jest rekordzistą Polski w łucznictwie, w odmianie olimpijskiej. Jest człowiekiem niezwykle upartym, a przy tym skromnym – mówi dziennikarz sportowy Paweł Ulbrych. – Jego kariera na przestrzeni blisko 30 lat pełna jest wzlotów i upadków – dodaje Ulbrych.

Sukcesy

Sławomir Napłoszek zaczynał w 1983 roku. – Trenowałem lekkoatletykę i miałem przygodę z koszykówką. Byłem w szkole sportowej. Na początku ósmej klasy doznałem kontuzji barku i nie za bardzo mogłem coś robić. Po pewnym czasie zacząłem przychodzić na salę, jak dzieciaki strzelały. I zacząłem strzelać z nimi. Pamiętam moje pierwsze zawody na Marymoncie, kiedy strzelaliśmy jeszcze na dziecięce odległości, to szału nie było, zahaczaliśmy każdy kolor tarczy. Od białego po żółty – opowiada Napłoszek w rozmowie z reporterami Uwaga! TVN.

Trzy lata po rozpoczęciu kariery Napłoszek został mistrzem Polski juniorów. Ciężka praca na treningach przynosiła coraz lepsze efekty – medal na mistrzostwach Europy, a potem to, co dla sportowca najważniejsze – udział w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.

– To niesamowite jak wchodzi się na stadion, chyba każdemu nogi się uginają – wspomina Napłoszek. I dodaje: – To były wyjątkowe igrzyska. Dla każdego zawodnika, szczególnie takiego młodego, taki czas jest niezapomniany. Jak jechaliśmy autokarem z lotniska, to ludzie nam machali, byłem zszokowany, że coś takiego się dzieje. Że kibice stoją i patrzą na przejazd jakichś tam ekip.

Technika i odporność psychiczna

Łuk sportowy kosztuje w granicach 15 tys. zł, strzały 2,2-2,5 tys. zł za 12 sztuk. – To jest trudny sport, nie tylko musimy nauczyć się techniki, ale musimy też mieć sporą odporność psychiczną. W łucznictwie jest tak, że jak nie zapanujesz nad mięśniami i działa coś wbrew, to od razu odbija się to na tarczy – mówi Napłoszek.

Sportowiec przez lata napotykał na różne problemy. – Nie tylko natury sportowej. Nie da się ukryć, że w różnych okresach ówczesne kierownictwa Polskiego Związku Łuczniczego nie ułatwiały życia Sławomirowi Napłoszkowi, w opozycji do uzyskiwanych wyników – mówi Paweł Ulbrych.

Problemy ze strony związku

Pierwszy raz Sławomir Napłoszek przekonał się o tym w 1996 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atlancie. Był w świetnej formie, miał za sobą medale na Mistrzostwach Polski i Europy i wysokie miejsce w rankingu łuczniczym. Był pewny wyjazdu na kolejne igrzyska.

– Czekaliśmy na dziką kartę. Sławek był pierwszą osobą na liście, która powinna jechać – opowiada Edyta Napłoszek, żona sportowca. I dodaje: – Któregoś wieczoru osoba z mojego otoczenia, która wiedziała, że jesteśmy razem, zadzwoniła do mnie w środku nocy i powiedziała, że to miejsce zostało oddane komu innemu.

– Jak się później okazało, była to osoba związana z panem prezesem. I w ramach całego zamieszania, nie pojechaliśmy ani on, ani ja. Później była sytuacja, że straciłem trochę serca, bo poczułem się oszukany – przyznaje pan Sławomir. – Najgorzej jest przegrać z układem, systemem. Zawodnik jak przegra sam, bo przegra z własnej winy, łatwiej jest mu przyjąć porażkę – tłumaczy żona sportowca.