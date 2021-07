Niemiec został obrażony na tle rasistowskim. Cała drużyna zeszła do szatni

Olimpijska reprezentacja Niemiec w ramach przygotowań do igrzysk rozegrała towarzyski mecz z Hondurasem. Spotkanie było podzielone na tercje, każda po 30 minut. Sparing zakończył się wynikiem 1:1, ale parę minut wcześniej, niż było to planowane. Powodem przerwania meczu miały być rasistowskie obelgi skierowane w stronę jednego z niemieckich piłkarzy.

Rasistowskie obelgi w stronę Jordana Torunarighy

Jordan Torunarigha, na co dzień zawodnik Herhty Berlin usłyszał pod koniec spotkania ze strony Honduraninów rasistowskie obelgi. Cała drużyna niemiecka solidarnie zeszła z boiska i zakończyła przedwcześnie spotkanie. – Kiedy nasz zawodnik jest obrażany na tle rasowym, nie ma mowy o kontynuowaniu gry – powiedział po meczu trener Niemców Stefan Kuntz. Informację o zdarzeniu podała w mediach społecznościowych niemiecka federacja.

Odpowiedź Hondurasu

Do zdarzenia ustosunkowała się honduraska federacja piłkarska. Napisała ona w mediach społecznościowych, że mecz został przerwany przez to, że niemiecki zawodnik „rzekomo usłyszał rasistowską zniewagę, a cała sytuacja jest nieporozumieniem”. „Chcemy zapewnić, że nasza narodowa drużyna nigdy nie miała do czynienia z segregacją rasową i w pełni solidaryzuje się z organizacjami, które walczą o sprawiedliwość w tej kwestii” – dodała federacja w oficjalnym oświadczeniu.

