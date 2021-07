Tokio 2020. Niespodzianka w toalecie. Polska biegaczka pokazała nagranie

Joanna Jóźwik jest aktualną halową wicemistrzynią Europy na 800 metrów i to właśnie na tym dystansie wystartuje w Tokio. Zawodniczka w niedzielę 18 lipca dotarła do Japonii, o czym poinformowała na Instagramie. Jak wyjaśniła, razem z innymi zawodnikami leciała z Polski aż 25 h, a później czekała ją jeszcze podróż autokarem. „Trwałaby pewnie 6 godzin później, gdyby nie procedury covidowe” – dodała, udostępniając na Story zdjęcie z wnętrza pojazdu.

Biegaczka po dotarciu do wioski olimpijskiej postanowiła pokazać internautom wnętrze toalety. A dokładnie kapcie stojące na progu. „Z ciekawostek: wchodząc do toalety w Japonii, zakładamy specjalne papucie. To jedna z zasad savoir vivre” – dodała w podpisie do nagrania.

Nie jest to jedyna ciekawostka dotycząca wyposażenia mieszkań w wiosce olimpijskiej. Jeden z gimnastyków postanowił przeprowadzić test łóżka, które rzekomo miały być wyjątkowo „kruche” i niestabilne. To efekt pogłosek mówiących, że organizatorzy zamontowali kartonowe łóżka, by sportowcy nie mogli na nich uprawiać seksu.

Czytaj też:

W Tokio zamontowano łóżka, na których nie można uprawiać seksu? Sportowiec przeprowadził test