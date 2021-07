Igrzyska olimpijskie zostaną odwołane? „Przeprowadzimy rozmowy zależnie od rozwoju sytuacji”

Niepokojące wieści docierają do nas z Tokio. W związku z licznymi zarażeniami koronawirusem w stolicy Japonii, o których jesteśmy informowani niemal codziennie, rozważane jest nawet odwołanie igrzysk olimpijskich. Toshiro Muto, szef Komitetu Organizacyjnego IO stwierdził, że nie wyklucza takiego drastycznego rozwiązania.

Toshiro Muto: Przeprowadzimy rozmowy

O całej sprawie donosi telewizja Sky Sports. – Nie da się przewidzieć co się wydarzy jeśli chodzi o liczbę zakażeń wirusem. Zgodziliśmy się, że trzeba będzie przeprowadzić kolejne rozmowy w tej sprawie zależnie od rozwoju sytuacji – powiedział Muto. – To oczywiste, że bańka olimpijska już pękła – stwierdził z kolei Kenji Shibuya, były dyrektor instytutu zdrowia na King’s College w Londynie, cytowany przez agencję Reuters.

Te głosy to efekt rosnącej liczby zakażeń w całym kraju, ale przede wszystkim wśród osób, które w różnych rolach mają wziąć udział w igrzyskach. Associated Press donosiło, że pozytywne wyniki testów na COVID uzyskało aż 71 osób, z czego trzy we wiosce olimpijskiej. Gdyby koronawirus rozprzestrzenił się wśród sportowców, organizacja zawodów mogłaby zostać kompletnie sparaliżowana.

Japończycy boją się igrzysk

Jeśli igrzyska rzeczywiście zostaną odwołane, japońskie społeczeństwo poczuje ulgę. Jak wynika z sondażu Ipsos Mori z 14 lipca, aż 78 proc. tamtejszych mieszkańców uważa, że Tokio 2020 nie powinno się odbyć.

Czytaj też:

Ciąg dalszy afery z polską kolarką, która nie jedzie do Tokio. „To kuriozum, ktoś chce oczernić związek”