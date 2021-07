Tokio 2020. Już w piątek startują pierwsi Polacy. Oto terminarz na najbliższe dni

Chociaż igrzyska startują już w piątek 23 lipca, to na rywalizację Polaków o medale przyjdzie nam poczekać co najmniej do soboty. Wtedy Aneta Stankiewicz stanie przed szansą startu w finale, o ile przejdzie eliminacje w karabinie pneumatycznym. Również 24 lipca na parkiet wybiegną siatkarze, którzy zagrają swój pierwszy mecz turnieju olimpijskiego z Iranem.

Po drodze zobaczymy wielu naszych sportowców, a w poniższym terminarzu uwzględniliśmy trzy pierwsze dni igrzysk. Znaki zapytania przy nazwiskach oznaczają, że dany reprezentant wcześniej będzie startował w eliminacjach, przez co jego udział w finale nie jest jeszcze potwierdzony. Z racji, że sportowcy rywalizują w innej strefie czasowej, większość zawodów będzie odbywała się w nocy czasu polskiego.

23 lipca (piątek)

2:00 łucznictwo, eliminacje kobiet (Sylwia Zyzańska)

6:00 łucznictwo, eliminacje mężczyzn (Sławomir Napłoszek)

24 lipca (sobota)

1:30 strzelectwo, eliminacje karabin pneumatyczny (Aneta Stankiewicz)

2:00-13:45 szermierka, szpada kobiet (Aleksandra Jarecka, Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga)

2:30-9:45 łucznictwo, turniej miksta (Sylwia Zyzańska i Sławomir Napłoszek)

4:35 koszykówka 3x3, Polska – Łotwa

3:45 strzelectwo, finał karabinu pneumatycznego (Aneta Stankiewicz?)

4:00 kolarstwo szosowe, wyścig mężczyzn ze startu wspólnego (Maciej Bodnar, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka)

12:05 koszykówka 3x3, Polska – Japonia

12:28 pływanie, eliminacje 100 m motylkowym (Paulina Peda)

12:40 siatkówka, Polska – Iran

13:55 pływanie, eliminacje 100 m klasycznym (Jan Kozakiewicz)

14:15 pływanie, eliminacje 4x100 m dowolnym (polska sztafeta)

godziny nieznane tenis, singiel mężczyzn (Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak)

godziny nieznane tenis, debel mężczyzn (Hubert Hurkacz i Łukasz Kubot)

25 lipca (niedziela)

2:00-13:45 szermierka, floret indywidualnie (Martyna Jelińska)

2:00 strzelectwo, eliminacje pistolet pneumatyczny kobiet (Klaudia Breś)

2:00 strzelectwo, eliminacje skeet kobiet (Aleksandra Jarmolińska)

3:00-9:45 taekwondo, od 1/8 do półfinału do 57 kg kobiet (Patrycja Adamkiewicz)

3:00-13:20 gimnastyka artystyczna, eliminacje kobiet (Gabriela Sasnal)

3:00 siatkówka plażowa, Kantor/Łosiak – Gottsu/Shiratori

3:40 pływanie, półfinały 100 m motylkowym (Paulina Peda?)

4:00 lub 13:00 boks, 1/16 finału kobiet do 51 kg (Sandra Drabik)

4:00 judo, od 1/16 do ćwierćfinału kobiet do 52 kg (Agata Perenc)

4:15 strzelectwo, finał pistolet pneumatyczny kobiet (Klaudia Breś?)

4:33 pływanie, półfinały 100 m klasycznym (Jan Kozakiewicz?)

4:45 pływanie, finał 4x100 m dowolnym kobiet (polska sztafeta?)

5:00 koszykówka 3x3, Polska – Serbia

5:18-12:54 boks, 1/16 finału mężczyzn do 63 kg (Damian Durkacz)

6:00 strzelectwo, eliminacje karabin pneumatyczny mężczyzn (Tomasz Bartnik)

6:00 kajakarstwo górskie, pierwszy start mężczyzn C1 (Grzegorz Hedwig)

6:00 kolarstwo szosowe, wyścig kobiet ze startu wspólnego (Katarzyna Niewiadoma, Anna Plichta)

6:47 kajakarstwo górskie, pierwszy start kobiet K1 (Klaudia Zwolińska)

7:57 kajakarstwo górskie, drugi start mężczyzn C1 (Grzegorz Hedwig)

8:30 strzelectwo, finał karabin pneumatyczny mężczyzn (Tomasz Bartnik?)

8:45 kajakarstwo górskie, drugi start kobiet K1 (Klaudia Zwolińska)

9:00 siatkówka plażowa, Fijałek/Bryl – Elgraoui/Abicha

10:00-12:40 judo, repasaże, półfinały i finały kobiet do 52 kg (Agata Perenc?)

11:40 koszykówka 3x3, Reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego – Polska

12:02 pływanie, eliminacje 100 m grzbietowym (Paulina Peda)

12:00 taekwondo, repasaże do 57 kg (Patrycja Adamkiewicz?)

13:19 pływanie, eliminacje 100 m grzbietowym (Kacper Stokowski)

13:30 taekwondo, walka o brązowy medal kobiet do 57 kg (Patrycja Adamkiewicz?)

14:10 pływanie, eliminacje 4x100 m dowolnym (polska sztafeta)

14:30 taekwondo, finał kobiet do 57 kg (Patrycja Adamkiewicz?)

godziny nieznane tenis, singiel kobiet (Iga Świątek, Magda Linette)

godzina nieznana tenis, debel kobiet (Magda Linette i Alicja Rosolska)

