Tak polscy sportowcy umilają sobie czas w Tokio. Wybrali znaną grę

Natalia Kaczmarek wystartuje w Tokio w biegu na 400 metrów, a bieg eliminacyjny z jej udziałem obejrzymy 3 sierpnia. Do tego czasu 23-latka razem z innymi reprezentantami intensywnie trenuje, by osiągnąć szczytową dyspozycję właśnie na pierwszy start. Zawodnicy nie ograniczają się tylko do ćwiczeń na siłowni czy szlifowaniu formy na bieżni, integrując się podczas czasu wolnego.

Zagrali w Dixit

To właśnie Kaczmarek pokazała na swoim InstaStory nagranie z pokoju, w którym oprócz niej zebrali się także Anna Kiełbasińska, Tymoteusz Zimny, Marika Popowicz oraz Damian Czykier. Biegacze zagrali w Dixit, czyli narracyjną grę karcianą, do której używa się także planszy.

Zasady gry w Dixit sa bardzo proste. Za każdym razem jeden z uczestników zostaje tzw. Bajarzem, podając hasło do wylosowanej karty, a pozostali grający muszą dobrać karty pasujące do wypowiedzianego słowa. Później karty są tasowane, a gracze muszą odgadnąć, który z nich został wylosowany jako pierwszy przez Bajarza.

Biegacze w Tokio

Zawodnicy, którzy grali razem z Kaczmarek, wystartują w Tokio w kilku konkurencjach. Kiełbasińska znalazła się w kadrze sztafety 4x400 metrów, podobnie jak Zimny. Popowicz może wystartować w sztafecie 4x100 m, a Czykier w indywidualnym biegu przez płotki na 110 m.

Czytaj też:

Polscy sportowcy pokazali, co jedzą w Tokio. „Kuchnia polsko-japońska”