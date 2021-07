Tokio 2020 z nowymi dyscyplinami. Mają zwiększyć atrakcyjność igrzysk

Podczas igrzysk w Tokio, które oficjalnie rozpoczną się już 23 lipca, zadebiutuje kilka dyscyplin. Wśród „nowości” jest wspinaczka sportowa, surfing, karate, baseball/softball i skateboarding.

Wspinaczka z polską mistrzynią świata

Nasz kraj we wspinaczce reprezentować będzie Aleksandra Mirosław (z domu Rudzińska), która dwa lata temu w Hachiōji zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata we wspinaniu się na szybkość, co dało jej bezpośrednią kwalifikację do Tokio. Zawodnicy będą rywalizować w kombinacji, na którą składa się czasówka, bouldering (wspinaczka po zazwyczaj wolnostojących, kilkumetrowych blokach skalnych bez użycia asekuracji liną) oraz prowadzenie.

W surfingu, czyli serfowaniu na wodzie krajami z największymi szansami na medal są Australijczycy, Amerykanie oraz Brazylijczycy. Zawodnicy będą używać desek o długości ok. 1,8 metra, a ich manewry będą oceniać sędziowie. Każdy z uczestników będzie miał pół godziny na wykorzystanie fal, ale do ostatecznego wyniku będą liczyć się tylko dwa najlepsze podejścia.

Do zawodów w karate nie zdołała zakwalifikować się Dorota Banaszczyk, która walczyłaby w kategorii kumite. Drugą kategorią jest kata. Pierwsza z nich to bezpośrednia walka między dwoma zawodnikami, którzy mają za zadanie trafiać przeciwnika w odpowiednie obszary, za co zdobywa się od jednego do trzech punktów. W kata zawodnik walczy z wyimaginowanym przeciwnikiem, prezentując ruchy ofensywne i defensywne.

W jeździe na desce reprezentować nas będzie mieszkająca od lat w USA Amelia Bródka. Zawody będą rozgrywane w dwóch konkurencjach – park i street. Warto wspomnieć również koszykówce 3x3, gdzie nasi reprezentanci nie są bez szans. Po wywalczeniu kwalifikacji do głównego turnieju apetyt wzrasta. W tej odmianie koszykówki gra toczy się na jeden kosz.

Powrót baseballu i softballu

W Tokio zobaczymy również sportowców rywalizujących w dawno niewidzianych dyscyplinach. Baseball i softball, czyli kobieca odmiany baseballu to ukłon w stronę gospodarzy igrzysk. Ostatni raz te dyscypliny były w programie na igrzyskach w Pekinie w 2008 roku.

