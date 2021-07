Andrejczyk z szansą na olimpijski medal. „Stres jest niesamowity”

Maria Andrejczyk ma na swoim koncie mistrzostwo Europy juniorów, do którego dołożyła dwa tytuły mistrzyni Polski seniorów. W 2016 roku podczas igrzysk w Rio de Janeiro zajęła z kolei czwarte miejsce, przegrywając rywalizację o brąz zaledwie o dwa centymetry. Teraz w Tokio ponownie powalczy o wysoką lokatę. – Emocje dopiero rosną. Tak naprawdę zaczęłam się stresować dwa dni temu, kiedy zaczęłam się pakować. Stres jest niesamowity, ale cieszę się, że nareszcie są igrzyska olimpijskie. Bardzo mocno wierzę w to, że będą to piękne igrzyska. Lecę tam gotowa na wszystko – przyznała 25-latka w rozmowie z TVN24.

Andrejczyk o igrzyskach: Jestem gotowa na wszystko

Oszczepniczka nie chce jednak mówić o szansach medalowych. – Oszczep mimo wszystko jest loteryjną konkurencją. Jestem gotowa na wszystko. Przygotowana jestem na najgorsze, ale oczekuję najlepszego. Igrzyska to wszystko zweryfikują – podkreśliła.

Andrejczyk odniosła się również do decyzji organizatorów o tym, by na trybuny aren olimpijskich nie wpuszczać fanów. – Start bez kibiców jest czymś smutnym. Wszyscy będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić – stwierdziła. Przy okazji oszczepniczka zdradziła, że wystartuje 5 września w Chorzowie, gdzie odbędzie się Memoriał Kamili Skolimowskiej. – Jadę tam z przyjemnością, bo wiem, że tam kibice z pewnością dopiszą. Ta myśl podświadomie mnie motywuje, by na igrzyskach też się pokazać z jak najlepszej strony – stwierdziła 25-latka.

Polka swoje zmagania w Tokio rozpocznie we wtorek 3 sierpnia, kiedy to zostaną przeprowadzone eliminacje. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się z kolei w piątek 6 sierpnia.

