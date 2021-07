Marcin Lewandowski celuje w medal olimpijski. „Czuję się świetnie”

Marcin Lewandowski jest wicemistrzem świata w biegu na 1500 m i medalistą mistrzostw Europy w biegach na 800 i 1500 m. Do Tokio pojedzie powalczyć na drugim ze wspomnianych dystansów. – To są moje czwarte igrzyska. Skupiam się na konkretnym celu. Medal olimpijski to jedyny krążek, którego brakuje w mojej kolekcji. Na tym się skupiam. Na tym się koncentruję. To jest dla mnie najważniejsze – podkreślił biegacz w rozmowie z TVN24.

Lewandowski: Jestem świetnie przygotowany

Doświadczony zawodnik w obecnym sezonie pobił rekordy Polski na jedną milę i na 1500 m. – Czuję się świetnie. Pokazują to moje ostatnie rezultaty. Za mną trzy bardzo udane starty, podczas których ustanowiłem dwa rekordy Polski. Jestem świetnie przygotowany mentalnie i fizycznie – podkreślił.

Lewandowski zaznaczył też, że jest w odpowiednim wieku, by zdobywać medale najważniejszych imprez. – Bardzo głęboko w to wierzę. Wiek to tylko cyferki. Ja się czuję świetnie – ocenił 34-latek, który do Japonii poleciał 21 lipca. Biegacz podróżował z innymi lekkoatletami, w tym z Pawłem Fajdkiem, Marią Andrejczyk czy Konradem Bukowieckim.

