Pierwsi Polacy zameldowali się w finałach igrzysk olimpijskich. Wioślarze powalczą o medale

23 lipca oficjalnie rozpoczynają się XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Jeszcze przed ceremonią otwarcia mogliśmy oglądać pierwsze zawody w kilku dyscyplinach. Polacy wystartowali w wioślarstwie i poradzili sobie na tyle dobrze, że już niebawem będą walczyć o medale.

Minimalne wygrane z Włochami i Szwajcarami, dominacja Chinek

Jako pierwsi do boju ruszyli Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Ta para bardzo mocno rozpoczęła wyścig, by móc potem go kontrolować. Nie do końca to się udało, ale i tak to Biało-Czerwoni zameldowali się na mecie jako pierwsi. Wyprzedzili Szwajcarów zaledwie o dwie setne sekundy. Tym samym zakwalifikowali się do półfinału.

Powody do radości dała nam też czwórka podwójna mężczyzn w składzie: Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański. Oni też przeszli bezpośrednio do półfinału. O zwycięstwo w tej fazie zawodów rywalizowali z Włochami, którzy ostatecznie wyprzedzili o trzy setne sekundy. Ich czas (5:39.25) daje nam duże nadzieje na zdobycie krążka w finale.

Ponadto do finału czwórki podwójnej awansowała także osada żeńska. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann niestety nie wygrały swojego wyścigu. Zrobiły to Chinki w imponującym stylu – reprezentację Polski wyprzedziły o ponad cztery sekundy, co jest gigantyczną przewagą. Wydaje się, że to właśnie osada z Państwa Środka będzie głównym faworytem do sięgnięcia po złoto, a Polki powalczą o pozostałe miejsca na podium.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski na igrzyska olimpijskie. Kto i w jakich dyscyplinach wystartuje w Tokio 2020?