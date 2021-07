Oficjalnie ruszają igrzyska olimpijskie. Oto rozpiska zawodów na najbliższe trzy dni Tokio 2020

Igrzyska Olimpijskie oficjalnie rozpoczną się 23 lipca, już przed ceremonią otwarcia rozpoczęła się rywalizacja w niektórych dyscyplinach. A co nas czeka w kolejnych dniach? Oto terminarz na najbliższy weekend w Tokio 2020.

Terminarz igrzysk olimpijskich na trzy najbliższe dni

23 LIPCA

13:00 Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich (TVP 1)

24 LIPCA



Badminton

2:00-15:00 kobiety + mężczyźni (poj.+podw.) + mikst

Boks

4:00-14:30

kobiety – kategoria do 57 kg – I i II runda;

mężczyźni – kategorie: do 69 kg, do 81 kg, do 91 kg – I i II runda

Gimnastyka

3:00-7:00 – eliminacje mężczyzn

Hokej na trawie kobiet

13:45 Holandia – Indie

14:15 Irlandia – RPA

Hokej na trawie mężczyzn

2:30 Japonia – Australia

3:00 Nowa Zelandia – Indie

4:45 Holandia – Belgia

5:15 Argentyna – Hiszpania

11:30 Wielka Brytania – RPA

12:00 Kanada – Niemcy

Jeździectwo

10:00-15:15 ujeżdżenie – Grand Prix Drużynowe i indywidualne

Judo (finały)

4:00-12:40 kobiety – kategoria do 48 kg – od I rundy do finału;

4:00-12:40 mężczyźni – kategoria do 60 kg – od I rundy do finału

Kolarstwo szosowe (finał)

4:00-11:15 mężczyźni – wyścig szosowy

Koszykówka 3x3 – mężczyźni

4:35 Polska – Łotwa

5:00 Chiny – Serbia

8:00 ROC – Chiny

8:50 Serbia – Holandia

11:40 Łotwa – Belgia

12:05 Japonia – Polska

15:00 Holandia – ROC

15:25 Belgia – Japonia

Koszykówka 3x3 – kobiety

3:15 ROC – Japonia

3:40 Chiny – Rumunia

7:00 ROC – Chiny

7:25 Rumunia – Japonia

10:30 Włochy – Mongolia

10:55 USA – Francja

14:00 Mongolia – USA

14:25 Francja – Włochy

Łucznictwo (finały)

2:30-5:05 mieszane – eliminacje

7:15-12:15 mieszane – ćwierćfinały, półfinały, o III miejsce i finał

Piłka nożna kobiet

9:30 Chile – Kanada

10:00 Chiny – Zambia

10:30 Szwecja – Australia

12:30 Japonia – Wielka Brytania

13:00 Holandia – Brazylia

13:30 Nowa Zelandia – USA

Piłka ręczna mężczyzn

2:00 Norwegia – Brazylia

4:00 Francja – Argentyna

7:15 Szwecja – Bahrajn

9:15 Niemcy – Hiszpania

12:30 Portugalia – Egipt

14:30 Dania – Japonia

Piłka wodna kobiet

7:00 Japonia – USA

8:30 Kanada – Australia

11:20 RPA – Hiszpania

12:50 Chiny – ROC

Pływanie

12:00-14:30 kobiety – 100 m styl motylkowy, 400 m styl zmienny, 4x100 m styl dowolny – eliminacje;

12:00-14:30 mężczyźni – 400 m styl zmienny, 400 m styl dowolny, 100 m styl klasyczny – eliminacje

Podnoszenie ciężarów (finały)

2:50-5:00, 6:50-9:00 kobiety – kat. do 49 kg

Siatkówka mężczyzn

2:00 Włochy – Kanada

4:05 Brazylia – Tunezja

7:20 ROC – Argentyna

9:25 Japonia – Wenezuela

12:40 Polska – Iran

14:45 USA – Francja

Siatkówka plażowa (mikst)

2:00 cztery mecze fazy grupowej

8:00 trzy mecze fazy grupowej

12:00 trzy mecze fazy grupowej

Softball kobiet

3:00 Australia – Kanada

7:30 USA – Meksyk

13:00 Japonia – Włochy

Strzelectwo (finały)

1:30-9:30 kobiety – karabin pneumatyczny 10 m; mężczyźni – pistolet 10 m

Szermierka

2:00-15:25 kobiety – szpada indywidualna – od I rundy do finału

2:00-15:25 mężczyźni – szabla indywidualna – od I rundy do finału

Taekwondo (finały)

3:00-15:40 kobiety – kategoria do 49 kg + mężczyźni kat. do 58 kg – od pierwszej rundy do finału

Tenis

4:00 Iga Świątek – Mona Barthel (kort 1)

Zależnie od pór zakończenia innych starć, swoje mecze tego dnia rozegrają również:

Hubert Hurkacz i Łukasz Kubot – Jan Lennart-Struff i Alexander Zverev (czwarte spotkanie na korcie 6)

Kamil Majchrzak (trzecie spotkanie na korcie 7)

Tenis stołowy

2:00-15:30 kobiety + mężczyźni + mikst – runda wstępna, I runda

Wioślarstwo

1:30-5:30 kobiety + mężczyźni – W1x, M1x, M2x, W2x, LW2x, M4x, W4x – eliminacje i repesaże

25 LIPCA



Badminton

2:00-13:30 kobiety + mężczyźni + mikst – singiel i debel

Boks

3:00-6:45

kobiety – 48-51 kg I runda

kobiety – 64-69 kg I runda

mężczyźni – 69-75 kg I runda

mężczyźni – +91 kg II runda

9:00-12:45

kobiety – 48-51 kg I runda

kobiety – 64-69 kg I runda

mężczyźni – 69-75 kg I runda

mężczyźni – +91 kg II runda

Gimnastyka

2:00-14:00

kobiety – eliminacje

Hokej na trawie

kobiety:

2:30 Wielka Brytania – Niemcy

3:00 Australia – Hiszpania

4:45 Japonia – Chiny

5:15 Nowa Zelandia – Argentyna

mężczyźni:

11:30 Indie – Australia

12:00 Japonia – Argentyna

13:45 Hiszpania – Nowa Zelandia

Jeździectwo

9:00-14:15

Ujeżdżenie Grand Prix drużynowo i indywidualnie dzień 2

Judo (finały)

3:00-11:40

kobiety – kat. do 52 kg - od eliminacji do finału mężczyźni – kategoria do 66 kg - od eliminacji do finału

Kajakarstwo górskie

5:00-8:45

mężczyźni - C1 - eliminacje

kobiety - K1 - eliminacje

Kolarstwo szosowe (finały)

5:00-9:35

kobiety – wyścig szosowy

Koszykówka

3:00 Iran – Czechy

6:40 Niemcy – Włochy

10:30 Australia – Nigeria

14:00 Francja – USA

Koszykówka 3x3

mężczyźni:

4:35 ROC – Belgia

5:00 Polska – Serbia

8:00 Chiny – Łotwa

8:25 Serbia – Belgia

11:40 ROC – Polska

12:05 Japonia – Holandia

15:00 Holandia – Chiny

15:25 Łotwa – Japonia

kobiety:

3:15 Japonia – Mongolia

3:40 Rumunia – Włochy

7:00 Mongolia – ROC

7:25 Chiny – Włochy

10:30 Rumunia – USA

10:55 Japonia – Francja

14:00 Chiny – Francja

14:25 ROC – USA

Łucznictwo (finały)

1:30-11:25

kobiety – drużynowo - od I rundy do finału

Piłka nożna

mężczyźni:

9:30 Egipt – Argentyna

10:00 Francja – RPA

10:00 Nowa Zelandia – Honduras

10:30 Brazylia – WKS

12:30 Australia – Hiszpania

13:00 Rumunia – Korea Południowa

13:00 Japonia – Meksyk

13:30 Arabia Saudyjska – Niemcy

Piłka ręczna

kobiety:

2:00 Holandia – Japonia

4:00 ROC – Brazylia

7:15 Czarnogóra – Angola

9:15 Norwegia – Korea Południowa

12:30 Hiszpania – Szwecja

14:30 Węgry – Francja

Piłka wodna mężczyzn

3:00 RPA – Włochy

4:30 Węgry – Grecja

7:00 USA – Japonia

8:30 Australia – Czarnogóra

11:20 Serbia – Hiszpania

12:50 Chorwacja – Kazachstan

Pływanie (finały)

2:30-4:20

kobiety – 100 m styl motylkowy półfinały, 400 m indywidualnie styl zmienny finał, 4 x 100 m styl dowolny finał

mężczyźni - 400 m indywidualnie styl zmienny finał, 400 m styl dowolny finał, 100 m styl klasyczny półfinały, 4 x 100 m styl dowolny finał

11:00-13:30

kobiety – 100 m styl grzbietowy, 100 m styl klasyczny, 400 m styl dowolny - eliminacje

mężczyźni – 200 m styl dowolny, 100 m styl grzbietowy, 4 x 100 m styl dowolny - eliminacje

Podnoszenie ciężarów (finały)

3:50-6:00, 7:50-10:00

mężczyźni – 61 kg - grupa B, grupa A

11:50-16:00

mężczyźni – 67 kg - grupa A

Siatkówka

kobiety:

2:00 ROC – Włochy

4:05 USA – Argentyna

7:20 Serbia – Dominikana

9:25 Chiny – Trucja

12:40 Japonia – Kenia

14:45 Brazylia – Korea Południowa

Siatkówka plażowa

kobiety i mężczyźni:

2:00 – 4 mecze fazy grupowej

8:00 – 3 mecze fazy grupowej

13:00 – 3 mecze fazy grupowej

Skateboarding (finały)

1:00-5:55

Street – eliminacje i finały

Skoki do wody (finały)

7:00-8:00

kobiety – trampolina 3m synchronicznie

Softball

3:00 Australia – USA

7:30 Kanada – Japonia

13:00 Włochy – Meksyk

Strzelectwo

1:00-8:00

kobiety – Skeet - eliminacje

mężczyźni – Skeet - eliminacje

1:00-8:30 (finały)

kobiety – 10 m pistolet pneumatyczny - eliminacje i finały

mężczyźni – 10 m karabin pneumatyczny - eliminacje

Surfing

kobiety

3:20 – 1. runda

8:00 – 2. runda

mężczyźni

0:00 – 1. runda

6:40 – 2. runda

Szermierka (finały)

1:00-14:25

kobiety – floret indywidualnie - od I runda do finału

mężczyźni – szpada indywidualnie - od I rundy do finału

Taekwondo (finały)

2:00-9.00 i 11.00:14.40

kobiety – kategoria do 57 kg - od I rundy do finału

mężczyźni – kategoria do 68 kg - od I rundy do finału

Tenis

4:00-12:00

kobiety + mężczyźni – singiel, debel - I runda

Aktualnie brak dokładnej rozpiski godzinowej.

Tego dnia zagrają:

Marton Fucsovics – Hubert Hurkacz

Aryna Sabalenka – Magda Linette

Tenis stołowy

2:00-4:00

mikst – ćwierćfinały

6:00-9:45

mężczyźni – singiel - II runda

kobiety – singiel - II runda

12:00-14:00

mikst – półfinały

Wioślarstwo

2:00-4:20

kobiety – W1x półfinały, W2- repasaże, LW2x - repasaże, W4x repasaże, W8+ eliminacje

mężczyźni – M1x półfinały, M2- repasaże, LM2x repasaże, M4x repasaże, M8+ eliminacje

Żeglarstwo

4:00-10:00

mężczyźni – RS:X, Laser

kobiety – RS:X, Laser Radial

