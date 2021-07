Czego powinniśmy spodziewać się po ceremonii otwarcia Tokio 2020? Widowisko owiane tajemnicą

Mimo że rywalizacja w różnych dyscyplinach sportowych trwa od 21 lipca, dopiero dwa dni później odbędzie się ceremonia otwarcia Tokio 2020. Jej szczegóły owiane są tajemnicą, ale kilka rzeczy na temat tego wydarzenia wiemy już teraz. Doniósł o nich portal time.com.

Główne idee tegorocznych igrzysk olimpijskich

Uroczystość odbędzie się oczywiści w stolicy Japonii na tamtejszym stadionie narodowym. Mimo że może on pomieścić 68 tys. kibiców, aczkolwiek pozostanie on pusty, ze względu na wprowadzone niedawno obostrzenia w tym kraju.

Główną ideą ceremonii otwarcia ma być promowanie takich wartości jak pokój, współistnienie, budowę odpowiedniej przyszłości i sportową rywalizację. Ponadto show, które przygotowują organizatorzy ma mocno nawiązywać do historii oraz kultury Japonii. Nieznane są natomiast dokładniejsze szczegóły nadchodzącego widowiska.

Japończycy trzymają szczegóły w tajemnicy

Japończykom udało się uchować w tajemnicy nawet to, kto zapali znicz na stadionie. Spekuluje się, że gospodarze mogę podejść do tego tematu nietypowo, to znaczy uczynić to za sprawą nowoczesnych technologii, którymi dysponują. Byłby to precedens w historii igrzysk olimpijskich. Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o personalia w różnego rodzaju występach artystycznych.

Wiadomo natomiast, że ceremonię swoją obecnością uświetni cesarz Japonii Naruhito, a także znany polityk Shinzo Abe, który był nawet premierem tego państwa. Ponadto podczas uroczystości wybrzmi japoński hymn, a następnie odbędzie się parada sportowców i symboliczne uwolnienie gołębi. Później powinniśmy zobaczyć wykonanie hymnu olimpijskiego, podniesienie flagi, a także złożenie przysiąg przez uczestników tego wydarzenia.

Polskimi chorążymi podczas ceremonii otwarcia będą kolarka górska Maja Włoszczowska i pływak Paweł Korzeniowski.

